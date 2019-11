Die Müllumladestation in Langwedel ist an das Schienennetz angeschlossen. Der Müll wird von dort zum Müllheizkraftwerk der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft gebracht. (FOCKE STRANGMANN)

Der Landkreis Verden möchte die Müllumladestation in Langwedel zum 1. Januar 2021 übernehmen und künftig in Eigenregie betreiben. Das geht aus einer Beschlussvorlage hervor, mit der sich der Kreis-Ausschuss für Wasser, Energie- und Abfallwirtschaft am Dienstag, 19. November, während seiner Sitzung ab 17 Uhr im Kreishaus beschäftigt. Als Begründung nennt die Kreisverwaltung das Ende des Vertrags über die Restabfallbehandlung und -verwertung zwischen dem Landkreis Verden und der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft (BEG) zum 31. Dezember 2020.

Der Landkreis Verden hat der BEG das kreiseigene Grundstück für den Betrieb der Müllumladestation für die gesamte Vertragslaufzeit kostenlos und lastenfrei zur Verfügung gestellt. Die BEG hingegen war für die Errichtung, die Unterhaltung und den Betrieb der Anlage zuständig, heißt es in der Beschlussvorlage. An den Baukosten der Anlage hat sich der Landkreis Verden mit 60 Prozent beteiligt. „Folgerichtig sieht der Vertrag vor, dass der Landkreis Verden berechtigt ist, die Anlage nach Vertragsablauf gegen Zahlung von 40 Prozent ihres Zeitwertes zu übernehmen“, schreibt die Kreisverwaltung. Alternativ hätte die BEG die Müllumladestation auf ihre Kosten zu beseitigen und den ursprünglichen Zustand des Grundstückes wiederherzustellen.

Zeitwert zählt

Laut Vertrag sollte der Zeitwert der Anlage vom Gutachterausschuss beim Katasteramt bestimmt werden. „Leider war der Gutachterausschuss jedoch nicht in der Lage und nicht befugt, die technischen Anlagen zu bewerten, sondern konnte lediglich die Gebäude bewerten. Die BEG und der Landkreis Verden haben sich daher für die Bewertung der Anlagen auf einen zugelassenen Sachverständigen geeinigt.“

Die Einzelgutachten des Gutachterausschusses für die Gebäude und des Sachverständigen für die Einrichtungen (Anlagen und Anlagenteile) liegen bereits vor. Danach beträgt der Zeitwert für die Gebäude 80 000 Euro und der Zeitwert für die Einrichtungen 204 000 Euro. Der Landkreis Verden könnte die Müllumladestation demnach gegen eine Zahlung von 113 600 Euro übernehmen. Allerdings hat die BEG bereits mitgeteilt, dass sie die rein rechnerische Zusammenführung nicht akzeptiert, sodass der zu zahlende Betrag noch nicht endgültig feststeht. Im Haushalt 2020 sollen daher vorsorglich 200 000 Euro eingestellt werden.

Restabfälle landen dort

Das Hauptgebäude und die technischen Anlagen sind trotz ihres Alters funktionsfähig und aufgrund der relativ einfachen Technik mit verhältnismäßigem Aufwand zu warten und zu unterhalten. Die derzeitige Subunternehmerin der BEG für den Betrieb der Anlage besitzt noch Ersatzteile für die Anlage und hat Verhandlungsbereitschaft für eine Übernahme der Teile durch den Landkreis Verden signalisiert. „Ebenso hat sie Interesse an einer künftigen Kooperation bei der Nutzung der Anlage signalisiert, da sie die Anlage derzeit selbst für das Umladen von gewerblichen Abfällen nutzt“, schreibt die Kreisverwaltung.

Restabfälle aus Haushaltungen im Kreis Verden werden über die Müllumladestation Langwedel dem Müllheizkraftwerk der Bremerhavener Entsorgungsgesellschaft zugeführt. 2018 waren das laut Abfallbilanz des Landkreises 18 918 Tonnen. Transportiert wird der Müll per Bahn. Die Müllumladestation besitzt ein eigenes Schienenstück, das an das Bahnnetz angeschlossen ist.