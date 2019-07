Wie schon im Vorjahr wird auch dieses Mal die Achimer Musikband "The Rampage Bros." bei "Rock im Dürings Park" auftreten. (Björn Hake)

„Die Chancen stehen gut, dass es im nächsten Jahr eine zweite Auflage geben wird“, ließ Klaas Müller im August 2018 gegenüber unserer Zeitung verlauten. Um genau zu sein, sagte er das am 11. August. Kurz nach der ersten Veranstaltung von „Rock im Dürings Park“ an der Freilichtbühne in Baden. Heute ist klar: Mit seiner damaligen Prognose sollte der Pressewart der Feuerwehr Baden richtig liegen. Denn es kommt zur Wiederholung des Open-Air-Konzertes. Der Termin für die erneute Auflage wird dabei der gleiche wie im Vorjahr sein. Zum zweiten Mal hintereinander findet das Event am Sonnabend des zweiten Augustwochenendes statt – 2019 ist das der 10. August. Los geht es um 18 Uhr, das Ende ist für etwa 22 Uhr geplant. Veranstaltet wird das Ganze von der Arbeitsgemeinschaft Badener Vereine und dem Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden.

Mit den Parallelen soll es das aber noch nicht gewesen sein. Die Organisatoren setzen nämlich auch auf ein ähnliches Programm wie im Jahr zuvor. So kann unter dem Motto „Umsonst und Draußen“ der Auftritt von drei regionalen Musikbands erwartet werden. Wieder einmal gibt sich die Band „The Rampage Bros.“ aus Achim die Ehre. Gegründet wurde sie etwa 1984 im jugendlichen Alter, um zur Eröffnungsparty des Dröönläänd in Achim, Rock der 70er-Jahre zu spielen. Zum Repertoire der Band gehören nach wie vor Classic-Rock-Songs der 70er-, 80er- und 90er-Jahre.

Mindestens 400 Besucher erwartet

Daneben werden bei „Rock im Dürings Park“ diesmal im Vergleich zum Vorjahr zwei andere Musikbands auftreten. Mit „Watermiller“, bestehend aus Andre Lipphold, Stefan Rechten und Mathias Linnhoff, kommt eine weitere Gruppe ebenfalls aus Achim. Nach Informationen des Veranstalters sei dies eine gealterte Schülerband, die sich im Jahr 1996 offiziell gegründet habe. Ihr Musikstil befindet sich irgendwo zwischen Hard- und Punkrock und soll sich durch Energie, Esprit und Melodie auszeichnen. Zudem tritt bei der Veranstaltung die Schulband des Gymnasiums Ottersberg auf, womit die gewünschte Nachwuchsband gewonnen werden konnte. Dabei präsentieren die Musiker aus der neunten beziehungsweise siebten Klasse verschiedene Rock- und Poptitel, die sie einmal pro Woche für 90 Minuten einüben.

„Das ist eine schöne familiäre Geschichte und mehr wollen wir auch nicht. Wir haben keine Ambitionen, Wacken nach Achim zu holen“, bilanziert der Pressewart. Er glaubt zudem, dass das Interesse ähnlich wie bei der ersten Auflage sein wird, als 400 Menschen das Festival im Dürings Park besuchten. „Das war ein Erfolg. Und ich denke, es werden mindestens genauso viele wie beim letzten Mal sein, gerne können die gleichen und auch neue Menschen dazukommen.“

Die Vorbereitungen sind unterdessen weitestgehend abgeschlossen. Laut Müller stellt die Planung eines solchen Konzertes die Mitglieder der Feuerwehr aber auch nicht vor Probleme. „Gegen ein Zeltlager der Kreisjugendwehr ist die Organisation von so einem kleinen Festival Kindergarten. Wir haben ja auch Erfahrungswerte vom letzten Mal, daran orientieren wir uns.“ Außerdem sei zu berücksichtigen, dass sich die Größe der Veranstaltung ganz bewusst in Grenzen hält. „Wir sind immer noch die Feuerwehr, mehr lässt sich nicht handhaben. Dafür brauchst du die Manpower und wir haben auch andere Hobbys“, meint Müller.

Drumherum wird der Veranstalter auch wieder für Essen und Getränke sorgen. Letztere werden für zwei Euro angeboten, darüber hinaus wird es Pommes und Bratwürstchen geben. Der Eintritt ist frei, allerdings wird um Spenden für den Förderverein der Ortsfeuerwehr Baden gebeten. „Mit dem Geld aus dem letzten Jahr hat der Förderverein unter anderem eine neue Soundanlage für die Ortsfeuerwehr und T-Shirts für die Jugendfeuerwehr gekauft. Für einen Kameraden wurde ein Wochenendseminar zum Thema Waldbrandbekämpfung finanziert. Ein neuer Grill ist zudem gerade in der Beschaffung“, berichtet der Pressewart. Wie auch schon bei der ersten Auflage des Rockkonzertes werden an diesem Abend vor Ort mehrere Spendenhelme bereit liegen.