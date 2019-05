Die Arbeiten der Landesstraße 331 sind im vollen Gange. Seit Anfang April wird zwischen der Ortsdurchfahrt Emtinghausen und der Kreisgrenze Verden/Diepholz die Fahrbahn und in Teilbereichen der parallel verlaufende Radweg erneuert (wir berichteten). Derzeit laufen die Arbeiten im vierten Bauabschnitt, die voraussichtlich am 10. Mai abgeschlossen werden, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit. Im Anschluss erfolgt ab Montag, 13. Mai, der vierte Abschnitt. Damit verbunden sind Sperrungen. Dieser Teilbereich soll voraussichtlich bis zum 22. Mai fertiggestellt werden.

Von der Vollsperrung betroffen ist der Streckenabschnitt der Landesstraße 331 von der Einmündung der Kreisstraße 75 (Thedinghauser Straße) in Riede bis zur Einmündung der L 203 (Querdamm). Die Kreuzung der Landesstraße 331 mit der Kreisstraße 75 in Riede wird unter Ampelregelung ausgebaut und bleibt halbseitig befahrbar. Die Umleitungsstrecke für diesen Bauabschnitt verläuft von Schwarme kommend ab der Einmündung der Landesstraße 354 (Syker Straße) bis Thedinghausen, hier abzweigend auf die Landesstraße 203 (Schulstraße), dem Streckenverlauf folgend bis zur Einmündung der L 203 in die L 331 zwischen Riede und Ahausen. Von Bremen kommend entsprechend gegenläufig.

Im Anschluss folgt der fünfte Abschnitt. Bis voraussichtlich zum 31. Mai sollen die Arbeiten beendet sein. Witterungsbedingte Verzögerungen seien aber möglich. Die Baukosten belaufen sich auf insgesamt rund 1,6 Millionen Euro.