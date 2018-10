Einrichtungsleiterin Heike Gronewold (links) und ihre Stellvertreterin Kerstin Dohmeyer-Mehlan hoffen darauf, dass der Umzug in die neuen Räumlichkeiten bald in trockenen Tüchern ist. (Strangmann)

Gesucht hatte Heike Gronewold schon seit einiger Zeit nach einem geeigneten Objekt. Jetzt ist die Leiterin der Fachstelle Sucht und Suchtprävention in Achim offenbar fündig geworden. Die Wahl für ein neues Domizil ist auf ein Gebäude an der Straße An der Eisenbahn gefallen. Dort soll, wenn alles glatt läuft, zum Beginn des kommenden Jahres der neue Standort der Fachstelle Sucht in der Weserstadt sein.

Gründe für den geplanten Umzug gibt es einige. So sind die bisherigen Räumlichkeiten an der Feldstraße mittlerweile für die gestiegene Zahl an Mitarbeitern zu klein, nicht energetisch saniert und – was wohl das größte Manko ist – nicht barrierefrei zu erreichen. „Wir haben an unserem Standort in Verden zwar barrierefreie Räumlichkeiten, aber aus unserer Sicht ist das nicht ausreichend“, begründet Gronewold die Umzugspläne. „Wir hatten bisher ein Abkommen mit dem Kasch, sodass wir in dringenden Fällen einen der Räume im Kulturhaus nutzen konnten.“ Das sei für die Ratsuchenden allerdings auf Dauer nicht besonders komfortabel.

Schon seit längere Zeit habe man daher nach einer Alternative gesucht. „Anfang des Jahres haben wir dann unseren Mietvertrag für die bisherigen Räumlichkeiten gekündigt“, sagt Gronewold. Und das, obwohl zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar kein neues Objekt zur Verfügung stand. „Bei einer weiteren Verlängerung des Vertrags wäre dieser jedoch wieder über fünf Jahre gelaufen“, erklärt die Einrichtungsleiterin den Schritt.

Schwierige Suche

Die Suche nach eine passende Immobilie sei durchaus schwierig gewesen, da diese einige Anforderungen erfüllen musste. „Wir brauchen mindestens einen großen Raum für unsere Gruppenangebote, genügend Platz für die gestiegene Zahl an Mitarbeitern und Projekte und natürlich einen barrierefreien Zugang“, beschreibt Gronewold. Diese Anforderungen würden mit dem neuen Objekt voll erfüllt. Ein Mietvertrag ist zum jetzigen Zeitpunkt allerdings noch nicht unterschrieben. Gronewold wartet aktuell noch auf das „Go“ des Landkreises. Denn der muss zunächst einer Erhöhung des jährlichen Zuschusses für die Fachstelle in Höhe von 17 000 Euro zustimmen. Daher steht das Thema am kommenden Freitag, 19. Oktober, auch auf der Tagesordnung für die Sitzung des Kreistages, der ab 15 Uhr tagt.

Insgesamt werden die Mietkosten nach einem Umzug in die größeren Räume von derzeit 36 317 Euro auf dann 56 549 Euro ansteigen. Die höheren Mietkosten werden zum Teil von der Diakonie selbst getragen, eine vollständige Deckung sei jedoch nicht möglich. Da der Landkreis über die Umzugspläne jedoch bereits im vergangenen Jahr informiert wurde, sind im Haushaltsentwurf für 2019 bereits 10 000 Euro für diesen Zweck veranschlagt worden. Somit würden für das kommende Jahr nun „nur“ weitere 7000 Euro benötigt.

Sollte der Landkreis sein Okay für diesen Zuschuss geben, sind nach Angaben von Gronewold noch einige kleinere Verhandlungen mit dem Vermieter notwendig. Ziel sei es jedoch, zum 1. Februar 2019 die neuen Räumlichkeiten zu beziehen. Den Umzug selbst will der Kirchenkreis Verden aus eigener Tasche bezahlen. Das beinhaltet auch Renovierungen, Umbauarbeiten für einen Gruppenraum und das Mobiliar. „Wir haben in den vergangenen Jahren einige Rücklagen gebildet, weil wir ja wussten, dass über kurz oder lang ein Umzug anstehen wird“, sagt Gronewold. „Diese Ersparnisse könnten wir nun dafür nutzen.“