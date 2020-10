Die marode Eisenbahnbrücke Mühlenberg in Sagehorn ist seit Anfang des Jahres gesperrt, eine Erneuerung des Bauwerkes ist durch die Gemeinde finanziell in absehbarer Zeit aber nicht zu stemmen. (Björn Hake)

„Durch die aktuelle Krise und den damit einhergehenden Einnahmeausfällen gelingt es der Gemeinde Oyten nicht mehr, den Haushalt 2021 und den der Folgejahre auszugleichen“ – dieser Satz aus einer Mitteilungsvorlage der Verwaltung fasst zusammen, unter welchem Stern die Oytener Haushaltsberatungen dieses Mal stehen.

In den kommenden zwei Wochen beraten die Fachausschüsse in öffentlichen Sitzungen über den Entwurf des Zahlenwerkes, der zuletzt noch einmal angepasst werden musste. Denn im Vergleich zur ursprünglichen Planung müssen Einsparungen getroffen werden, um den Fehlbetrag im Haushalt nicht zu hoch werden zu lassen. Das wird beim Ausschuss für Umwelt & Gemeindeentwicklung, der mit seiner Sitzung an diesem Mittwoch, 28. Oktober, (ab 19.30 Uhr im Ratssaal) die Haushaltsdebatte eröffnet, besonders deutlich werden.

Denn die Haushaltsposten, mit denen sich dieses Gremium befasst, machen laut Verwaltung rund 75 Prozent aller Investitionen der Gemeinde aus. Bisher waren im Entwurf Investitionen von fast 11,2 Millionen Euro vorgesehen gewesen. Dieser Betrag soll sich nach Überarbeitung durch die Verwaltung auf etwa 9,8 Millionen Euro reduzieren. Allerdings weniger durch Ansetzen des Rotstiftes, sondern vielmehr durch Verschiebung der Ausgaben. Für die Erweiterung des Wiesenparks waren etwa bisher 250 000 Euro veranschlagt, 200 000 Euro davon sollen nun erst 2022 ausgegeben werden. Auch beim Bau des Kreisverkehrs im Bereich des neuen Gewerbeparks wird der ursprüngliche Ansatz von 1,95 Millionen Euro einfach dadurch um fast die Hälfte gekürzt, weil der Rest ins Haushaltsjahr 2022 verschoben wird.

Marode Brücken müssen warten

Die zunächst kalkulierten Mittel für den Posten „Brücken und Durchlässe“ in Höhe von 280 000 Euro sollen ebenfalls mehr als halbiert werden, wofür die Haushalte 2022 und 2023 damit mehr belastet werden. Dabei ist das Thema Brücken in der Gemeinde Oyten ein sehr sensibles, denn gleich mehrere sind sanierungsbedürftig. Da wäre etwa die Eisenbahnbrücke Mühlenberg in Sagehorn, die seit Anfang des Jahres für den motorisierten Verkehr gesperrt ist, weil die Verkehrssicherheit des Baukörpers nicht mehr gegeben ist. Alleine diese Erneuerung würde laut Gemeinde, die auch einen Abriss ohne Neubau ins Spiel bringt, rund 500 000 Euro kosten.

Bei vielen anderen der fürs kommende Jahr vorgesehenen Investitionen kann die Gemeinde Oyten aber kein Geld einsparen oder Ausgaben ins folgende Jahr verschieben. Dazu zählen die fälligen Gelder in jeweils siebenstelliger Höhe für die Gestaltung der neuen Ortsmitte, den Straßenausbau Am Moor und den Bau der Verknüpfungsanlage am neuen Bahnhaltepunkt in Sagehorn. Vergessen werden darf natürlich nicht, dass viele der geplanten Investitionen zu gewissen Teilen durch Zuwendungen von Bund und Land finanziert werden. „Das erfordert umfangreiche Vor-und Nacharbeit und bindet erhebliche finanzielle und personelle Ressourcen“, möchte die Verwaltung diesbezüglich aber die Auswirkungen erwähnt haben.

Aufwendungen verschoben

Auch, was den Ergebnishaushalt angeht, hat die Verwaltung geplante Aufwendungen für 2021 zunächst einmal verschoben. So war es beispielwese eigentlich angedacht gewesen, ein Straßenkataster zu erstellen, die rund 270 000 Euro dafür sollen nun aber erst frühestens 2022 ausgegeben werden.

Natürlich ist es an der Politik, diesen Vorschlägen auch zu folgen. Doch die Verwaltung macht deutlich, dass es, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den Haushalt 2021 einigermaßen in Grenzen zu halten, „keine größeren Spielräume“ gibt. Zumal zum Beispiel bezüglich der maroden Brücken, bei Prüfungen Ergebnisse erzielt werden können, „die andere Dringlichkeiten verursachen und im Laufe des Haushaltsjahres zusätzliche Haushaltsmittel erforderlich werden lassen“. Hinzu kommt, dass derzeit natürlich auch noch überhaupt nicht absehbar ist, wie hoch die Mindereinnahmen bei den Steuern durch die Corona-Pandemie am Ende der Krise ausfallen werden.