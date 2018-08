Sottrum

Unbekannte stehlen Aufsitzrasenmäher

Lars Köppler

Sottrum. Unbekannte Täter haben nach Angaben der Polizei im Verlauf der vergangenen Tage aus dem Geräteschuppen der Haupt- und Realschule an der Straße Am Bullenworth in Sottrum einen Aufsitzrasenmäher im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Um an das orangefarbene Gerät der Marke Husqvarna vom Typ CTH171 mit Auffangkorb zu kommen, rissen die Unbekannten die Holzflügeltür des Schuppens auf.