Lange lagen seine Aufzeichnungen über das Gut Clüverswerder im Schrank. Nun hat Ulrich Budler sie in einem Buch veröffentlicht. (Michael Galian)

Das Gut Clüverswerder liegt ruhig und abgeschieden zwischen Bierden und Bollen. In diesem Jahr hat das Anwesen allerdings völlig unverhofft in Achim große öffentliche Aufmerksamkeit erlangt. Über mehrere Wochen hinweg diskutierten die Politiker, ob das Haus – zumindest übergangsweise – als Kindertagesstätte genutzt werden kann. Einer, der dem Gut ganz unabhängig von dieser öffentlichen Diskussion schon deutlich länger seine Aufmerksamkeit geschenkt hat, ist Ulrich Budler.

Er hat die Geschichte des Anwesens bis zu seiner ersten Nennung im Jahr 1351 recherchiert, niedergeschrieben und nach einigen Jahren nun auch veröffentlicht. „2014 habe ich mit meinen Recherchen angefangen“, erinnert sich der 72-Jährige. Rund zwei Jahre später war seine Arbeit daran abgeschlossen. Jemanden zu finden, der seine Recherchen als Buch veröffentlicht, gestaltete sich dann allerdings etwas schwierig. Also lag das Projekt erst einmal auf Eis. Bis jetzt. Denn nun hat Budler es alleine in die Hand genommen und das 176-seitige Buch selbst veröffentlicht. Es trägt den Titel „Das adeliche Gut Clüverswerder“.

„Ich hatte es all die Jahre im Hinterkopf, dass dieses Projekt noch nicht abgeschlossen ist“, gibt Budler zu und freut sich, dass er es mit der Veröffentlichung nun doch noch zu einem Ende bringen konnte. „Jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen“, sagt er und lacht. Für ihn sei es schade, wenn die vielen Geschichten, die hinter Gebäuden wie dem Gut Clüverswerder stecken, einfach in Vergessenheit geraten. „Ein solches Buch ist daher Literatur, die in diese Gegend gehört“, ist er überzeugt.

Viele Aufzeichnungen in den Archiven gefunden

Im Rahmen seiner Recherche musste Budler, der Mitglied im Achimer Heimatverein ist und im Sommer dieses Jahres bereits eine Broschüre über die Wassermühle in Embsen herausgebracht hat, einige Unterlagen aus unterschiedlichen Archiven wälzen. Dabei kam ihm allerdings zugute, dass das Gut Clüverswerder in seiner langen Geschichte viele unterschiedliche Besitzer hatte. „Dadurch konnte man in den Archiven relativ viele Aufzeichnungen finden“, berichtet Budler. „In Clüverswerder haben einige bekannte Persönlichkeiten gewohnt, wie beispielsweise der Stadthauptmann Nikolaus Knust von Lilienfeld oder die Familie des ehemaligen Bremer Senators Duckwitz.“ Außerdem hätten zahlreiche Kaufleute das Anwesen als Geldanlage gekauft und dann innerhalb weniger Jahre wieder verkauft. „Dazu zählte zum Beispiel auch der Bremer Kaufmann Robert Kraemer, der auch Besitzer der Hünenburg war“, weiß Ulrich Budler.

Zuletzt habe das Gut einem Lehrer aus Oberneuland gehört, der es schließlich im Jahr 1950 an den Landkreis Verden verkauft habe. Das weiß Budler, weil er in den Archiven eine Zeitungsanzeige gefunden hat, die eine Auktion ankündigte, in der das gesamte Inventar des Gutes versteigert werden sollte. „Der Landkreis hat das Anwesen dann zunächst als Kinderheim genutzt und später war dort das Deutsche Rote Kreuz beheimatet, die dort eine Jugendfreizeitstätte betrieben haben.“ Zwischenzeitlich wurden in dem Gebäude dann auch zeitweise Flüchtlinge untergebracht. Seit dem Sommer 2016 steht es nun allerdings leer und der Landkreis ist auf der Suche nach einer sinnvollen Nutzung.

Dass diese noch nicht gefunden werden konnte, bedauert Budler mit Blick auf die lange Geschichte des Gutes ein wenig. „Es liegt natürlich sehr weit abseits, aber ich finde es schade, dass in der Öffentlichkeit über das Gut fast nichts bekannt ist“, sagt er. „Auch für die Stadt Achim ist das Anwesen nur eine Immobilie.“ Einen etwas anderen Blick auf das historische Gut will Ulrich Budler nun mit seinem Buch geben. Seine historischen Recherchen sind damit aber noch lange nicht abgeschlossen. Denn der 72-Jährige hat bereits das nächste Buchprojekt in Arbeit. Darin wird er sich dann nach eigenen Angaben mit dem Rittergut Borstel auseinandersetzen.

Ulrich Budlers Buch "Das adeliche Gut Clüverswerder" ist für 15 Euro beim Achimer Bücherwurm, Herbergstraße 12, erhältlich.