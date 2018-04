Elke Wriedt widmet sich in ihrem Atelier stundenlang der kreativen Handarbeit. Mit flinker Hand entstehen Mützen, Schals und mehr. (Björn Hake)

Otterstedt/Fischerhude. Nach der Ausstellung ist vor der Ausstellung. Dieses sportliche Motto zählt für Elke Wriedt bereits seit zehn Jahren. Innerhalb dieser Dekade – immer im Frühjahr und im Herbst – hat die 58-Jährige aus Otterstedt schon etliche Male ihren Kunsthandwerkermarkt in den Räumen von Buthmanns Hof in Fischerhude auf die Beine gestellt. Und jüngst hat die versierte Handarbeiterin in besonders feierlicher Atmosphäre auf das zehnjährige Bestehen ihres Basars mit Freunden, Besuchern und Ausstellern angestoßen. Rund 20 Aussteller hatten auch diesmal wieder für eine breite Artikelvielfalt gesorgt. Eine Weberin mit ihren handgenähten Stuhlauflagen hatte es Wriedt besonders angetan. Kurzum: Für die Gastgeberin war auch die jüngste Auflage ihrer Veranstaltung ein voller Erfolg.

Elke Wriedt schwört derweil auf italienische Stoffe, die sie über das Internet bezieht. Sie hat ein feines Gespür für wärmende Kleidungsstücke und entwirft am liebsten kreative Unikate mit dem besonderen Etwas. Sie organisiert ihren Kunsthandwerkermarkt zwar schon seit einem Jahrzehnt, und doch ist die ausgebildete Friseurin und dreifache Mutter sehr viel länger ein bekanntes Gesicht in der Kunsthandwerkerszene. "Ich habe schon immer gerne gehandarbeitet", erinnert sich Wriedt, die vor mehr als 25 Jahren über die Landfrauen den Kontakt zur Szene bekam. Doch irgendwann sei dann der Wunsch gereift, eine eigene Ausstellung zu haben. Gleich der Auftakt im April 2008 mit 29 Ausstellern verlief verheißungsvoll und bestärkte die Initiatorin zum Weitermachen. "Es war eine Osterausstellung, die sehr gut angenommen wurde", erinnert sich Elke Wriedt an ihr Debüt als Organisatorin des Kunsthandwerkermarktes, der inzwischen aus dem Kulturkalender des Fleckens Ottersberg nicht mehr wegzudenken ist.

Eigenes Atelier und Label

In Otterstedt nahe des Erholungsgebietes am See hat sich die Ottersbergerin, die im Ortsteil Bahnhof aufgewachsen ist, mittlerweile ein kleines Atelier eingerichtet. Hier laufen buchstäblich die Fäden zusammen für ihre Handarbeiten, die unter dem Label "Brunos Nähkästchen" auf den Markt kommen. Hier findet die 58-Jährige die Ruhe und Muße, um ihre Handwerkskunst akribisch mit Nadel und Faden zu betreiben. Dabei schätzt sie die Unterstützung ihrer Familie und insbesondere die ihres Mannes Axel, der sich beim Verein Kurzhaarklub Weser Bremen engagiert und als Ausbilder von Jagdhunden ohnehin ein eigenes Steckenpferd hat.

In ihrem Atelier, das mit einem höhenverstellbaren Nähtisch und einem riesigen Stofflager ausgestattet ist, verbringt Elke Wriedt jeden Tag mindestens ein bis zwei Stunden, um ihre seltenen Stoffe mit Bio-Qualität vornehmlich zu Mützen und Schals zu verarbeiten. "Man merkt deutlich den Unterschied in der Qualität", erklärt Wriedt ihre Vorliebe für das italienische Handarbeitsmaterial. Ihre Unikate produziert sie zumeist für die nächste Ausstellung. "Zuletzt habe ich um die 50 Artikel gefertigt", schätzt Elke Wriedt – eine gebürtige Bruns, die ihr Label einst "Brunos Nähkästchen" taufte, weil Freunde sie früher immer nur "Bruno" nannten. Um sich selbst zu inspirieren, nutzt Wriedt derweil immer wieder den Blick über den Tellerrand, etwa bei der Messe in Osnabrück.

Für den nächsten Kunsthandwerkermarkt hat Elke Wriedt sich bereits erste Zusagen eingeholt – und konkrete Vorstellungen für eine weitere Aufwertung ihrer Ausstellung. "Ich suche noch Näherinnen, die Teddybären nähen. Das ist noch eine Marktlücke", will sie im Herbst mit einer kleinen Bärenstube aufwarten. Ob es "Bruno" tatsächlich gelungen ist, genügend Teddybären-Näherinnen für die Bärenstube nach Fischerhude zu locken, wird sich am 27. Oktober zeigen.