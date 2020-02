Ob es die Achimer Ortsausschüsse – hier eine frühere Sitzung mit Besichtigungstermin in Bierden – weiter geben soll, muss nun der Stadtrat entscheiden. (Christian Butt)

Im Fachausschuss war die Frage nach der Abschaffung der Ortsausschüsse noch unbeantwortet geblieben (wir berichteten), nun hat der hinter verschlossenen Türen tagende Verwaltungsausschuss (VA) am Donnerstagabend sich mehrheitlich für die Nulllösung ausgesprochen. Wie Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Stadtjuristin Thea Mühe am Freitag erklärten, geht die Tendenz bislang dahin, die Ausschüsse (samt Ortsvorsteher in Embsen und Bollen) in den einzelnen Achimer Ortsteilen abzuschaffen, sie aber weder durch Ortsräte noch allerorts durch Ortsvorsteher zu ersetzen. „Die Mehrheit war dafür, dass die Verwaltung pro Ortsteil je einmal innerhalb von zwölf Monaten zur Bürgerversammlung einlädt“, erklärte Ditzfeld. Der Rat müsse in seiner nächsten öffentlichen Sitzung am 26. März (ab 19 Uhr im Rathaus) diesen Beschluss jedoch noch bestätigen.

Doch das dürfte nicht so leicht werden, da Embsen und Bollen ihren Status „Ortschaft“ erst verlieren müssten – dafür wäre mindestens eine Zweidrittel-Mehrheit im Rat notwendig. Bedeutet: Von den 39 Mitgliedern im Rat (inklusive Bürgermeister) müssten 26 für die Abschaffung der Bezeichnung „Ortschaft“ stimmen, um den Weg für Bürgerversammlungen freizumachen. „Wenn diese Mehrheit nicht erreicht wird, bleibt alles beim Alten“, sagte Ditzfeld. Spätestens bis zur Juni-Sitzung hätte der Rat für diese Entscheidung Zeit, sollte er sich vertagen wollen, erklärte Thea Mühe. Jedoch könne danach der im Herbst 2021 neu gewählte Rat die Frage der Organisation der Politik in den Ortsteilen Achims erneut aufgreifen.

Den Nachtragshaushalt hat der VA nun beschlossen, mit einer Ausnahme, die den Stellenplan betrifft: Eine neue halbe Stelle (die mit einer bestehenden halben Stelle zu einer ganzen verschmolzen wäre) für einen Pressesprecher hat das Gremium laut Ditzfeld abgelehnt. Dabei hatte die Stadtverwaltung geplant, fortan eine zeitgemäße und professionelle Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, die es bisher im Rathaus so nicht gibt. „Die Politik sieht bislang keine Notwendigkeit dafür, obwohl wir niemanden haben, der das übernehmen kann“, schilderte Ditzfeld.

Und er bezog sich auf die stete Kritik insbesondere der beiden Achimer Tageszeitungen, die sich in der Vergangenheit mehrfach beim Verwaltungsvorstand über schlechte Erreichbarkeiten, unbeantwortete Presseanfragen, eine mitunter unzulängliche Informationspolitik und unkoordinierte Pressetermine beschwert hatten, dank des Presserechts aber einen Anspruch auf Auskünfte haben. „Außerdem sollte die Pressestelle auch bei Großschadenslagen die Kommunikation des Stabs nach außen übernehmen“, sagte Ditzfeld. Er verwies auf vergleichbare Gemeinden, die zum Teil mit anderthalb Stellen und mehr dieses Feld beackern, um die Deutungshoheit auch in den digitalen Medien zu haben. „Das wird immer wichtiger, dass wir agieren und nicht reagieren“, betonte er.

Ursprünglich sollte Thea Mühe auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernehmen, aber schnell hatte sich abgezeichnet, dass sie angesichts der vielen Großprojekte das zeitlich neben der Erledigung von Rechtsangelegenheiten nicht leisten kann. Und so liegt dieses Feld noch immer brach, die Stadt Achim ist auf digitalen Kanälen nicht aktiv und leistet sich die eine oder andere Informationspanne wie beim Hü und Hott zum Schulausfall wegen des Heizungsdefekts in Uesen. Auch andere bürgernahe Informationen wie Straßensperrungen oder Details zu vom Rat beschlossenen Projekten bleiben bisweilen auf der Strecke.