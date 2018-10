Symbolbild (Björn Hake)

Langwedel/Achim. Ein tschechischer Lkw, der am Sonnabendmorgen gegen 8.45 Uhr in Schlangenlinien die A 27 in Richtung Bremen befuhr, hat zu einem Polizeieinsatz geführt. Zeugen informierten die Beamten der Autobahnpolizei Langwedel, die dem Lastzugfahrer in Höhe Achim/Ost dann ein Haltezeichen gaben. Die Kontrolle erfolgte im Gewerbegebiet. Der 43 Jahre alte Fahrer stand nach Angaben der Polizei deutlich unter Alkoholeinfluss. Es wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine sogenannte Sicherheitsleistung erhoben. Der Fahrzeugschlüssel wurde einbehalten und die Weiterfahrt untersagt. Nach den polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten den Fahrer zu seinem Lastzug zurück, damit er dort seinen Rausch auszuschlafen und auf die Abholung durch die Halterfirma warten konnte.

Der Lkw-Fahrer hatte jedoch andere Pläne. Er konsumierte weiter Alkohol. Gegen 15 Uhr war er offenbar so betrunken, dass er aus dem Führerhaus fiel. Hierbei zog er sich eine Platzwunde am Kopf zu. Anschließend setzte er sich wieder hinters Steuer und startete den Motor mit einem Ersatzschlüssel. Da er augenscheinlich stark unter Alkoholeinfluss stand, versuchten Zeugen, die Fahrt zu verhindern. Dies misslang jedoch und deshalb wurde die Polizei erneut informiert. Die eingesetzten Beamten der Autobahnwache Langwedel und der Achimer Polizei konnten den Lastzug auf der A 27 zwischen den Anschlussstellen Achim/Ost und Achim/Nord stoppen. Dieses Mal hatte der Fahrer einen noch deutlich höheren Alkoholpegel.

Nach einer erneuten Blutentnahme wurden seine Verletzungen im Krankenhaus Achim behandelt. Anschließend wurde er zur Ausnüchterung auf die Polizeidienststelle nach Achim gebracht. Am Sonntag wurde dann erneut eine Sicherheitsleistung erhoben. Dieses Mal kommt als Straftat neben dem Fahren unter Alkoholeinfluss, noch ein Fahren ohne Fahrerlaubnis hinzu.