Bürgermeister Rainer Ditzfeld bedankte sich im Ratssaal bei den engagierten Achimer Wahlhelfern. (Karsten Klama)

Achim. Die Stadt Achim hat erstmals Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ausgezeichnet. Am Donnerstagnachmittag wurden im Ratssaal des Achimer Rathauses rund 20 langjährige Wahlhelfer für ihr ehrenamtliches Engagement mit Urkunden geehrt.

In seiner Rede dankte Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Anwesenden überschwänglich. Ihm bereite es große Freude, Menschen auszuzeichnen, die ihrer Bürgerpflicht nachgekommen sind und demokratische Wahlen erst ermöglicht haben. „Wer als Wahlhelfer tätig ist, trägt einen großen Teil zum Gelingen der Demokratie bei“, sagte das Stadtoberhaupt. Ditzfeld brachte den Ursprung der Ehrung in Erinnerung, als Wahlhelfer der Bundestagswahl 2017 auf Initiative des damaligen Bundesinnenministers Thomas de Maizière erstmals eine Urkunde erhielten. Rund 650 000 Wahlhelfer hatten in rund 90 000 Wahllokalen für ordnungsgemäße und freie Wahlen gesorgt. Ditzfeld hieß es ausdrücklich gut, dass das Ehrenamt des Wahlhelfers stärker gewürdigt wird: „Es ist ein wichtiger Aspekt für die Erhaltung der Demokratie in Deutschland und in Europa.“ Er sagte auch, dass die Verwaltung bemüht sei, verschiedene Wahlen auf einen Tag zu legen, um für eine größere Attraktivität zu sorgen, an die Wahlurne zu gehen.

Er berichtete, dass viel getan worden sei, um die „Wahlhelfermüdigkeit“ einzudämmen: So seien Wahlniederschriften vereinfacht und die Erfrischungsgelder – die Aufwandsentschädigung für Wahlhelfer – auf 35 Euro angehoben worden, Wahlvorsteher würden sogar 50 Euro erhalten. In seinem Ausblick rief der Bürgermeister die beiden Wahlen ins Gedächtnis, die nächstes Jahr am 26. Mai in Achim abgehalten werden: Die Europawahl und die Landratswahl. Er freue sich, viele der Geehrten an diesem Wahltag wiederzusehen. Für manchen Lacher unter den Anwesenden sorgte sein Zusatz, dass in Verden an diesem Tag sein Amtskollege Lutz Brockmann „wieder zum Bürgermeister gewählt“ werden würde.

Als Dankeschön erhielten die Wahlhelfer nicht nur Urkunde und Ehrennadel, sondern auch einen Regenschirm mit dem Achimer Stadtlogo und einen Gutschein für eine Freifahrt im Bürgerbus Achim. Anschließend lud Ditzfeld die Geehrten noch zu einem gemütlichen Plausch bei Kaffee und Kuchen. Claudia von Kiedrowski, bei der Achimer Stadtverwaltung verantwortlich für die Organisation der Wahlen, bedankte sich ebenfalls persönlich bei allen Geehrten.

Staatsbürgerliche Pflicht

Auch sie betonte, dass die ehrenamtlichen Helfer einen wichtigen Teil zur Demokratie beitrügen, und sie erinnerte daran, dass eine Bestellung zum Wahlhelfer eine staatsbürgerliche Pflicht sei, die nur aus wichtigen Gründen abgelehnt werden könne. „Ansonsten droht Verwarnung und Geldbuße“, erklärte sie. Dies sei in den vergangenen Jahren jedoch nur einige wenige Male vorgekommen. Rüdiger Schuback gehörte an diesem Nachmittag ebenfalls zu den geehrten Wahlhelfern. 2004 war er erstmals in einem Achimer Wahllokal tätig gewesen; zuvor hatte er sich bereits in Jork im Alten Land, woher er gebürtig stammt, als Wahlhelfer engagiert.

„Besonders viel zu tun gibt es, wenn drei Wahlen auf einmal stattfinden“, erzählte er. Mehrere Wahlen an einem Termin abzuhalten, sei zwar einfacher für die Verwaltung und die Wähler, aber anstrengender für die Wahlhelfer. Auch eine Anekdote hatte er noch parat: „Bei der vorletzten Wahl waren alle Mitwahlhelfer bereits nach Hause gegangen. Als ich dann das Ergebnis telefonisch durchgegeben habe, wurde klar: Es stimmt nicht.“ Die Ursache für die Abweichung: ein Zahlendreher. „Zum Glück konnten wir die Sache schnell aufklären“, sagte Schuback. „Sonst hätte ich die Wahlhelferkollegen spätabends anrufen und alle zurückbeordern müssen.“