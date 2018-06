Unfall am Weserwehr in Intschede. (Polizeiinspektion Verden / Osterholz)

Blender-Intschede. Eine 35-jährige Frau aus Thedinghausen ist am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr am Intscheder Wehr mit ihrem Auto von der Straße abgekommen. Zunächst überholte sie aus Intschede kommend einen bei gelbem Ampellicht wartenden Lastwagen an der Auffahrt zum Weserwehr, heißt es im Polizeibericht. Dabei drehten ihre Reifen auf der regennassen Straße durch. Sie stieß zunächst an den rechten Bordstein und verlor dann komplett die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Das Auto durchbrach den Zaun und bleib darin hängen. Die Fahrbahn wurde bis zur provisorischen Reparatur gesperrt. Nachdem die Kreisstraßenmeisterei die Absicherung des Unfallortes abgeschlossen hatte, konnte die Fahrbahn schließlich gegen 13.30 Uhr wieder freigegeben werden.