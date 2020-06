Mit Kanthölzern bauten die Einsatzkräfte auf der abschüssigen Rampe eine stabile Grundlage für das Fahrzeug. (Christian Butt)

Zu einem kuriosen Verkehrsunfall musste die Feuerwehr Achim am Mittwochnachmittag ausrücken. In der Tiefgarage der neuen Wohnanlage am Gieschen-Kreisel hatte die Fahrerin eines Ford Focus eine Kante übersehen und war mit ihrem Wagen darüber gefahren, wodurch der Pkw dann mit den Vorderrädern in der Luft hing. Die ältere Dame konnte den Kleinwagen eigenständig verlassen und den Pannenservice rufen. Mit einem kleinen Fahrzeug gelangte das Abschleppunternehmen in die Tiefgarage.

Jedoch konnte der Fahrer ohne Kran – dafür hängt die Decke zu tief – den Wagen nicht bergen. Deshalb wurde die Feuerwehr Achim hinzu gerufen werden. Mit Kanthölzern bauten die Einsatzkräfte auf der abschüssigen Rampe eine stabile Grundlage, um mit zwei Hebekissen das Fahrzeug abwechselnd nach oben zu stemmen. Nach 20 Minuten konnte der Wagen von der Kante gezogen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und prüft auch, ob die Abfahrt in ein tieferes Geschoss korrekt abgesichert war.