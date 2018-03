Die Polizei sucht nach Zeugen. (Björn Hake)

Oyten. Hoher Sachschaden ist am Sonntagvormittag bei einem Verkehrsunfall auf der Kreuzung L 167/L 168 in Oyten entstanden. Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr nach Angaben der Polizei die Hauptstraße (L 168) mit seinem Wagen in Richtung Bassen. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 9.30 Uhr zur Kollision mit einem von rechts herannahenden Auto, in dem ein 33-Jähriger am Steuer saß, teilen die Beamten weiter mit. Verletzt wurde dabei niemand. Den Schaden an den Pkw beziffern die Beamten auf rund 8000 Euro.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hatte der 33-jährige Mann an der Ampel grünes Licht und war aufgrund dessen in die Kreuzung eingefahren. Der 38-Jährige hingegen gab ebenfalls an, dass er bei Grünlicht gefahren sein. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 38-Jährigen allerdings fest, dass er mit 3,1 Promille erheblich alkoholisiert war.

Seinen Führerschein stellten die Polizisten daraufhin sicher. Bei der Blutentnahme leistete der Mann in der Achimer Polizeiwache erheblichen Widerstand, sodass die Beamten laut eigenen Angaben gegen ihn Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamten einleiteten. Zeugen des Unfalls auf der Kreuzung werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizei in Achim zu melden.