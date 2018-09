Thedinghausen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Lieselotte Scheewe

Thedinghausen. Ein 24-jähriger, alkoholisierter Pkw-Fahrer aus Achim ist am Sonnabend gegen eine Straßenlaterne in Thedinghausen geprallt. Nach Angaben der Polizei fuhr er zu schnell auf eine Parkplatzzufahrt an der Braunschweiger Straße und rammte dann die Laterne.