Nach einem Zusammenstoß zwischen einer etwa zehnjährigen Radfahrerin und einem Auto auf der Obernstraße am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr sucht die Polizei Achim nach der unbekannten Zweiradfahrerin. Das Kind befuhr den Radweg auf der Obernstraße entgegen der zulässigen Fahrtrichtung. Im Einmündungsbereich zur Großen Kirchstraße kam es zur Kollision mit dem Opel einer 53-jährigen Fahrerin, die dort von der Obernstraße nach links abbiegen wollte. An ihrem Auto entstand dabei geringer Sachschaden. Ob das Kind verletzt wurde, ist unklar, da es seine Fahrt fortgesetzt hat und somit unbekannt ist. Die Eltern des Kindes sowie mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 bei der Polizeidienststelle in Achim zu melden.