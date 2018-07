Thedinghausen-Eißel. Die Polizeistation Thedinghausen sucht nach möglichen Zeugen einer Unfallflucht, die am Mittwoch, kurz vor 8 Uhr, auf der Dibberser Landstraße begangen wurde. Laut Polizeibericht war eine unbekannte Autofahrerin hier aus Riede kommend in Richtung Thedinghausen unterwegs. Als sie nach links in die Eißeler Dorfstraße abbiegen wollte, übersah sie offenbar eine entgegenkommende 58-jährige Mercedes-Fahrerin. Diese musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei landeten sie im Seitenraum der Dibberser Landstraße, wobei ihr Auto sowie ein Leitpfosten und eine Bake beschädigt wurden, berichtet die Polizei. Die Unfallverursacherin setzte ihre Fahrt fort. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Thedinghausen telefonisch unter 0 42 04 / 4 02 entgegen.