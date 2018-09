Achim. Auf der Roedenbeckstraße (K 6) sind laut Polizei am Montag gegen 18.15 Uhr zwei sich entgegenkommende Fahrzeuge kollidiert. Eine unbekannte Autofahrerin in einem Citroën war demnach auf der K 6 in Richtung Uesen unterwegs und telefonierte dabei deutlich erkennbar. Weil sie dadurch unaufmerksam gewesen sei, geriet sie in den Gegenverkehr, wo sie mit einem entgegenkommenden Wagen eines 36-Jährigen zusammenstieß. Während an seinem Auto ein erheblicher Schaden entstand, setzte die telefonierende Frau ihre Fahrt fort und beging Unfallflucht. Hinweise zu der Citroën-Fahrerin, deren Auto linksseitig beschädigt sein dürfte, nimmt die Polizei Achim unter Telefon 0 42 02 / 99 60 entgegen.