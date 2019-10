Unfreiwilliger Generationswechsel

André Herzog. (SPD Ottersberg)

Der Posten war vakant und ist seit Montagabend, kurz vor 20 Uhr, wieder neu besetzt. Doch die Freude über die Wahl zum Ottersberger Ortsbürgermeister fiel auch bei André Herzog eher verhalten aus. So hielt der 46-jährige Sozialdemokrat nach seiner mit 4:2 Stimmen gewonnenen Wahl in der Ortsratssitzung keine flammende Rede über künftige Ziele und Visionen, sondern ging recht nüchtern zur Tagesordnung über. Denn schließlich war der Anlass für die Neuwahl von trauriger Natur, schied doch der bisherige Amtsinhaber Reiner Schnäpp am 30. Mai dieses Jahr plötzlich aus dem Leben.

Waren es im ersten Wahldurchgang noch drei Kandidaten, die um das Amt buhlten, so reduzierte sich das Aufgebot vor Beginn des zweiten Wahlganges. Neben Herzog waren Hannah Schwarz-Kaschke (CDU) und Tim Weber (Freie Grüne Bürgerliste) von ihren Fraktionen nominiert worden, doch nachdem im ersten Wahlgang – bei einem ungültigen Stimmzettel – alle Kandidaten jeweils zwei Stimmen erhielten, zog Weber sein Mandat zurück. Im Duell mit Hannah Schwarz-Kaschke behielt Herzog letztlich die Oberhand. Der neue Ottersberger Ortsbürgermeister beschränkte sich als neuer Sitzungsleiter derweil auf die Abarbeitung der Tagesordnung, die noch weitere Punkte zu bieten hatte. Eine wichtige Rolle spielte auch hier Hannah Schwarz-Kaschke, die mit einem Antrag an die Verwaltung Ende September auf Beschwerden von Anwohnern der Langen Straße 88 über die dortige Verkehrssituation hingewiesen hatte. „In der Langen Straße gibt es im Bereich der drei neu gebauten Mietshäuser im Kurvenbereich derzeit immer wieder Komplikationen wegen dort parkender Autos und Lastkraftwagen“, erklärte die Christdemokratin, die dem Ortsrat außerdem vier schriftliche Beschwerden präsentierte.

„Viele Autos parken dort in der Kurve und stellen somit ein erhöhtes Unfallrisiko dar. Muss denn erst was Ernsthaftes passieren, damit gehandelt wird“, lautete das Statement von Anwohnerin Jessica Fröhling, verbunden mit der Aufforderung, umgehend dort ein Halteverbotsschild aufstellen zu lassen. „Diese Stelle ist nicht zum Halten oder Parken geeignet. Der Verkehr von der anderen Straßenseite kann nicht einsehen, ob eventuell ein Auto überholt und sieht geparkte Autos zu spät, um frühzeitig langsamer zu werden und rechtzeitig reagieren zu können“, schloss sich Katharina Vilbrandt dieser Kritik am Parkverhalten dieser Fahrzeugführer an.

Dem Flecken Ottersberg sind derweil die Hände gebunden, liegt die Entscheidungshoheit doch bei der Unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Verden. Dennoch erteilte der Ortsrat der Verwaltung am Ende der Beratungen den Auftrag, ein Halteverbot für diesen Bereich der Langen Straße beim Landkreis Verden zu beantragen und „das Anliegen nachdrücklich vorzubringen“. Für Fachdienstleiter Eckhard Bruns eine logische Konsequenz: „Die Sicherheit muss im Vordergrund stehen, gerade im Kurvenbereich.“

Dass derweil viele Brückenbauwerke im Flecken Ottersberg laut Bauamtsleiter Ralf Schack „mehr oder weniger marode“ sind, war den Mitgliedern des Ortsrates im Wesentlichen nicht neu, doch zumindest an drei Brücken sollen nunmehr die Sanierungsarbeiten starten. Betroffen seien meist die hölzernen Fahrbahnbohlen und die Geländer, stellte Schack fest. Vor allem die Brücke am Fährwisch an der Einmündung zur Langen Straße sowie die beiden Fußgängerbrücken zwischen der Straße Im Brooken und dem Wiesenweg am Amtshof seien sanierungsbedürftig.