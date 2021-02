Die Mordermittler der Polizeiinspektion Verden/Osterholz und die Verdener Staatsanwaltschaft wollen diesen ungeklärten Mordfall aus dem Jahr 1991 nicht kampflos zu den Akten legen und gehen mit neuen Ermittlungen in die Offensive. An diesem Mittwoch wird der Fall, der im Dezember vor fast 30 Jahren für großes Aufsehen im Flecken Ottersberg und im Landkreis Verden gesorgt hat, in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ ausgestrahlt. Dadurch erhoffen sich die Ermittler nicht nur neue Aufmerksamkeit, sondern bestenfalls auch auf sachdienliche Hinweise von Zeugen, die eine Aufklärung des Mordes ermöglichen.

Was war passiert? Im Dezember 1991 war im Landkreis Verden an der Autobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen ein getöteter Mann abgelegt worden. Umfangreiche Ermittlungen führten damals nicht zum Ergreifen des unbekannten Täters. Selbst die Identität des Getöteten ist bis heute unklar. Den schrecklichen Fund machte nach Angaben der Polizei eine Anwohnerin am Dienstag, 10. Dezember 1991, gegen 7.55 Uhr. Auf einer Böschung der Landesstraße 155, in unmittelbarer Nähe zur Autobahn-Anschlussstelle Posthausen, entdeckte sie den männlichen Leichnam.

Die alarmierte Polizei hatte kurze Zeit später ihre Arbeit am Tatort aufgenommen. Der vollständig bekleidete Leichnam wies den Ermittlern zufolge Spuren von erheblicher Gewalt auf. Der Tote war vermutlich mit einem Fahrzeug zum Fundort transportiert und dort über die Leitplanken die Böschung der Autobahn-Überführung hinunter geworfen worden. Letztlich führten die Ermittlungen einer damals eigens eingerichteten Mordkommission nicht zur Festnahme des oder der Täter. Sogar die Identität des Toten ist unklar geblieben.

Allerdings gebe es Anhaltspunkte, denen zufolge ein örtlicher Bezug in Richtung Hamburg denkbar sei. Bei dem Toten handelte es sich um einen 25 bis 35 Jahre alten Mann mit normaler Statur, 1,79 Meter groß und 80 Kilogramm schwer. Er hatte braune Augen und ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Aufgefunden wurde er mit kurzem und sehr dichtem schwarzen und leicht krausen Deckhaar. Zudem trug er einen Dreitagebart. Der Mann war mit einem dunkelbraunen Stoffblouson, einem dunkelgrauen Strickpullover mit einem weißen Rautenmuster auf der Vorderseite, einem grauen Oberhemd mit Knopfleiste, einer ausgewaschenen hellblaue Jeanshose – an den Oberschenkeln mit starken Schmutzanhaftungen – sowie weißen Turnschuhen mit Außenbeschriftung und Emblemen der Marke Young & Young bekleidet. Auf der Außenseite der Sohle befindet sich die Bezeichnung "Sports".

Opfer vermutlich Südosteuropäer

Ermittlungen zufolge dürfte der Tote erst in seinem letzten Lebensjahr Bezug zu Mitteleuropa und Deutschland hergestellt haben. In seiner Kindheit und Jugend hingegen dürfte er in Osteuropa gelebt haben, möglicherweise im ehemaligen Jugoslawien, in der Türkei oder im Südkaukasus. Mit dem erneuten Aufrollen des Falles kommen kriminaltechnische Methoden zur Anwendung, die damals noch nicht möglich waren. Insbesondere die DNA-Analysen eröffnen neue Möglichkeiten in den Ermittlungen.

Die wichtigsten Fragen der Kriminalisten lauten: Wer kennt die verstorbene Person oder kann Hinweise auf ihre Identität, Herkunft, Nationalität und ihren letzten Aufenthalt vor dem 10. Dezember 1991 geben? Wer kann Angaben zu den Bekleidungsstücken, Schuhen sowie den mitgeführten beiden Ringen machen? Gibt es noch Menschen, etwa ältere Polizeibeamte oder sonstige Zeugen, die nähere Auskünfte über einen damaligen Stadtstreicher in Hamburg namens „Igor Stravinski“ geben können?

Damals waren sich einige Zeugen, darunter Hamburger Polizeibeamte, ziemlich sicher, in ihm den Toten wiedererkannt zu haben. Wer kann etwas zu einer Person und deren Verbleib namens „Ritzi“ sagen, die 1991 am Hamburger Bahnhof als Drogendealer agiert und möglicherweise auch Kontakte nach Frankfurt gehabt haben soll? Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte dieser zusammen mit Menschen aus dem russischen und pakistanischen Raum aufgetreten sein.

Für sachdienliche Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, hat die Staatsanwaltschaft Verden eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.

Weitere Informationen

„Zuschauer helfen der Polizei“ lautet schon seit 1967 das Motto der Fernsehsendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“. Die nächste Sendung wird an diesem Mittwoch um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz telefonisch unter 0 42 31 / 80 60 entgegen.