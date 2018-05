Zur Eröffnung der Fährsaison konnten (von links) Thomas Münsterjohann, Werner Büntemeyer, Heinz Habisch und Sabine Schmidt wegen des Wetters nicht allzu viele Fahrgäste begrüßen. (Björn Hake)

Thedinghausen/Langwedel. Sturm und zeitweilig Regen peitschten den wenigen Fahrgästen und den diensthabenden Vereinsmitgliedern um die Ohren, als der Fährverein Hagen-Grinden/Ahsen-Oetzen am Maifeiertag die Saison eröffnete. Zwangsläufig wurden kaum Fahrgäste an diesem ungemütlichen Tag registriert, obwohl die Überfahrt kostenlos angeboten wurde. Erst gegen Mittag ließ sich eine größere Gruppe, bestehend aus zehn Radfahrern, blicken. Bis in den Oktober hinein verbindet die Fähre nun wieder den Flecken Langwedel und die Samtgemeinde Thedinghausen miteinander. „Mit der Fähre Gentsiet wollen wir den sanften Tourismus fördern“, erklärt der Verein auf seiner Homepage.

Das im Jahr 2005 in einer Braker Werft gebaute Fährschiff verfügt über einen 27-PS-Dieselmotor und ist für 28 Menschen zugelassen. Sind Fahrräder dabei, ist die Kapazität mit maximal 18 Mitfahrern voll ausgereizt. Der Fluss ist an dieser Stelle auf dem sogenannten „toten Arm“ der Weser – dem früheren Verlauf der Weser vor dem Bau des Schleusenkanals – 120 Meter breit. Gerade mal vier Minuten dauert die Überfahrt, ehe der „Festmaker“ das Schiff am gegenüber liegenden Anleger festmachen kann.

Der gemeinnützige Fährverein bietet an besonderen Tagen – wie 1. Mai, Himmelfahrt und auch an Pfingsten – Fahrten von 10 bis 18 Uhr an. An den Wochenenden wird ebenfalls übergesetzt. Am 18./19. August soll wieder ein Fährfest steigen. Enden soll die 14. Saison am 3. Oktober. Danach ruht die Verbindung auf dem Wasserweg zwischen Ahsen-Oetzen auf der linken und Hagen-Grinden auf der rechten Weserseite. Die 3,50 Meter breite und acht Meter lange „Gentsiet“ kommt dann ins Winterquartier – in eine Halle auf dem Fahrenholzschen Hof direkt am Anleger in Hagen-Grinden.

Der alte Weserarm wird übrigens längst nicht mehr von der Berufsschifffahrt genutzt, sondern nur von Sportbooten befahren. Die beiden Anleger sind Bestandteil verschiedener Radwanderwege. Auf der Homepage des Fährvereins kann eine Übersichtskarte heruntergeladen werden, an Fährtagen gibt es diese auch in gedruckter Form am Anleger. Die Strecken haben unterschiedliche und vielsagende Bezeichnungen: Kirchen-Radweg, Liebes-Tour, Weser-Fähr- und Weser-Radweg sowie Schatzsuche in Langwedel.

Am Tag der offenen Klappe registrierte Pressesprecherin Janine Fahrenholz in der ersten Stunde lediglich zwei Unentwegte. „Sie hatten Regenklamotten an und sind mit uns rübergefahren“, erklärte sie. „Wir hoffen das Beste, aber es trifft heute andere ja auch“, erzählte sie. Auf der rechten Weser-Seite bei Hagen-Grinden fuhren gelegentlich Neugierige mit ihrem Auto bis in Rampennähe und drehten dann wieder ab. Verwaiste Bänke und Ständer, an denen Räder angekettet werden können, wenn sie nicht mit aufs Schiff sollten, gaben ein etwas trostloses Bild ab. Ein Radfahrer aus Baden ließ sich übersetzen, der auf dem Weg nach Wulmstorf war. „Ansonsten bleibt es hier weitestgehend ruhig“, stellte Janine Fahrenholz fest.

Das wird sich aber bald ändern. Zumindest für nächstes Wochenende haben die Meteorologen erheblich besseres Wetter angekündigt. Bis Oktober besteht künftig jeweils am Sonnabend und Sonntag sowie an Feiertagen die Möglichkeit, mit der Fähre bei Hagen-Grinden beziehungsweise Ahsen-Oetzen die Weser zu überqueren. Und das zu moderaten Preisen: Erwachsene können für einen Euro mitfahren, für Kinder beziehungsweise Fahrräder müssen jeweils 50 Cent bezahlt werden.

Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins unter der Adresse www.faehrverein.de.