Das Heeresmusikkorps Koblenz hatte schon viele Auftritte im Ausland. Nun kommt das Orchester nach Thedinghausen. (Dirk Bannert/ Bundeswehr)

Nach 2017 möchte der Förderkreis Erbhof zu Thedinghausen im Rahmen der Veranstaltungen des Jubiläumsjahres 2020 „400 Jahre Schloss Erbhof“ wieder ein Benefizkonzert mit einem Musikkorps der Bundeswehr anbieten. „Wir haben deshalb schon im Januar 2019 einen entsprechenden Antrag an das Zentrum Militärmusik der Bundeswehr in Bonn gestellt. Angefragt hatten wir für ein Konzert mit dem Heeresmusikkorps Hannover“, berichtet Gerd Schröder vom Förderkreis.

Weiter erzählt er: „Am 22. Januar erhielten wir aus Bonn dafür die Zusage eines Wohltätigkeitskonzertes im Garten des Schlosses Erbhof. Die Zusage musste von der Einsatzstelle in Bonn aber wieder zurückgenommen werden, da das Heeresmusikkorps Hannover einem vordringlicheren Musikeinsatz in Halifax/Kanada nachkommen muss. Dafür hatte der Förderkreis natürlich vollstes Verständnis.“ Vom Musikzentrum der Bundeswehr wurde daher das Heeresmusikkorps Koblenz aus Rheinland-Pfalz als gleichwertiges Ersatzorchester für das Benefizkonzert am 1. Juli eingeplant.

„Eine ganz besondere Attraktion“

„Darüber freuen wir uns natürlich sehr, zumal dieses Heeresmusikkorps schon aus räumlicher Entfernung nur sehr selten im norddeutschen Raum Konzerte gibt und somit auch für das Publikum eine ganz besondere Akttraktion sein dürfte“, sagt Schröder. Das Benefizkonzert findet im Jubiläumsjahr zu Gunsten der Baumparkstiftung und der Kinder- und Jugendfeuerwehr Thedinghausen statt, die auf dem Gelände des Erbhofes heimisch sind. Das Konzert beginnt am 1. Juli um 19.30 Uhr. Einlass ist um 18.30 Uhr.

Das Heeresmusikkorps Koblenz wurde 1956 in Idar-Oberstein aufgestellt und schon 1957 nach Koblenz in die Gneisenaukaserne verlegt, heißt es in einer Mitteilung des Heeresmusikkorps. Hier ist das Musikkorps noch heute stationiert und somit eines der Ältesten der Bundeswehr. Zwischenzeitlich war es ein Truppenteil der 5. Panzerdivision, des III.Korps, des Heeresführungskommandos, des Heerestruppenkommandos und der Division Spezielle Operationen. Seit 2013 ist das Heeresmusikkorps Koblenz dem Zentrum Militärmusik der Bundeswehr und zugleich der Steitkräftebasis unterstellt.

Internationale Auftritte

Oberstleutnant Alexandra Schütz-Knospe übernahm im Juli 2014 die Stabführung und ist somit die bisher einzige Leiterin eines Musikkorps der Bundeswehr. Zu den Aufgaben des Musikkorps gehören: Konzerte in der Öffentlichkeit, Einsätze im Rahmen von Truppenzeremoniellen wie Gelöbnissen, Kommandoübergaben und Staatsempfängen, Serenaden und Aufführungen des Großen Zapfenstreiches sowie Auftritte im In- und Ausland im Rahmen von internationalen Musikfestivals zum Beispiel in den Niederlanden, Frankreich, Italien, Griechenland, Portugal, Schottland, Russland, USA und Kanada.

Das musikalische Repertoire des Orchesters beinhaltet Kompositionen klassischer Art bis hin zu zeitgenössischen Werken sowie Bearbeitungen aus dem Bereich der modernen Unterhaltungsmusik. Die Pflege der traditionellen Militärmusik ist ihm ein besonderes Anliegen. In zahlreichen kammermusikalischen Ensembles, sowie Big Band, Tanz- und Jazzcombo und einer Egerländerformation deckt das Musikkorps zusätzlich viele Bereiche der Musikdarbietung ab.



Der Eintritt kostet 15 Euro, an der Abendkasse 18 Euro – soweit dann noch Karten zur Verfügung stehen. Der Vorverkauf hat bereits begonnen. Karten gibt es bei der Tourismusinformation der Samtgemeinde Thedinghausen im Schloss Erbhof, Braunschweiger Straße 1 (Telefon: 0 42 04 / 88 22) und bei Buch und Papier Lange, Braunschweiger Straße 55/56 (Telefon: 0 42 04 / 2 94).