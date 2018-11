Seit mehr als 45 Jahren ist Unimet am Markt. (Björn Hake)

Der Großhändler und System-Dienstleister Unimet GmbH & Co. Zentral-KG, der seinen zentralen Sitz im Oytener Gewerbepark hat, hat beim zuständigen Amtsgericht in Verden Antrag auf ein Insolvenzverfahren gestellt. Das Großhandelshaus, das seit mehr als 45 Jahren am Markt ist, beschäftigt derzeit rund 650 Mitarbeiter an vier Standorten, etwa 240 davon beim Hauptsitz in Oyten. Auf die Frage, was für Auswirkungen die Insolvenz für das Unternehmen und die Beschäftigten hat, wollten am Dienstag weder das Unternehmen, noch der vorläufige Insolvenzverwalter, Per Hendrik Heerma, Stellung nehmen. Von Unimet wurde jedoch für diesen Mittwoch eine Mitteilung in Aussicht gestellt.

Neuausrichtung ist Geschichte

Mit dem eingeleiteten Insolvenzverfahren ist auch die erst in diesem Mai angekündigte Neuausrichtung des Unternehmens schon wieder Geschichte, bevor er zur Realisierung kam. Unimet strebte an, „zum führenden deutschen sogenannten B2B-Multi-Channel-Anbieter für Garten-, Haushalts-, Elektro- und Werkstattartikel aufzusteigen“. Dafür wollte das Unternehmen seine Geschäfts- und Betriebsabläufe modernisieren. Zu der Neuausrichtung sollte es auch zählen, laut Unimet im Frühjahr 2019 „unrentable und der modernen Ausrichtung strukturell nicht mehr entsprechende Standorte“ in Burgthann, Hachenburg und Neuruppin zu schließen. Der Geschäftssitz in Oyten sollte hingegen „zu einem modernen und zentralisierten Verwaltungssitz ausgebaut“ werden.