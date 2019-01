Ende des Monats ist Schluss bei Unimet. (Björn Hake)

Die Unimet-Gruppe, die ihren Hauptsitz in Oyten hat, stellt den Geschäftsbetrieb zum 1. Februar ein. Dies teilten die beiden vorläufigen Insolvenzverwalter des Großhandelshauses Hendrik Heerma und Malte Köster jetzt mit. Hintergrund der Entscheidung, die Ende der vergangenen Woche im vorläufigen Gläubigerausschuss getroffen wurde, sei, dass von Investoren keine Angebote zur Übernahme und Fortführung des Geschäftsbetriebs abgegeben wurden. Im November 2018 hatte das Unternehmen während der laufenden Restrukturierung Anträge auf Eröffnung von Insolvenzverfahren für alle wesentlichen Gesellschaften gestellt. Die aktuell rund 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Unimet, davon rund 130 am Firmensitz in Oyten, wurden laut Unternehmensangaben bereits über die Betriebseinstellung und die damit verbundenen nächsten Schritte informiert.

Kein finales Angebot

Sämtliche Interessenten hatten vor dem Hintergrund des schwierigen Marktumfeldes und mit Blick auf den bestehenden Restrukturierungs- und Modernisierungsaufwand bei Unimet letztendlich kein finales Angebot abgegeben. „Wir haben im vorläufigen Insolvenzverfahren an vielen Stellschrauben gedreht, um Perspektiven für die Zukunft zu schaffen. Letztendlich müssen wir aber festhalten, dass die erzielten Fortschritte der seit Längerem laufenden Restrukturierung nicht ausreichen, um eine tragfähige betriebswirtschaftliche Perspektive für das Unternehmen abzusichern. Da es keine neuen Investoren gibt, ist die Betriebseinstellung leider unumgänglich“, lassen die beiden Insolvenzverwalter verlauten.

Beim Oytener Großhandelshaus sei sehr vieles zusammengekommen: ein sehr schwieriges Marktumfeld, hoher Modernisierungsbedarf im Zuge des digitalen Wandels und ungünstige Entwicklungen mit Blick auf die Finanzierung des Saisongeschäfts. "In den kommenden Wochen werden wir prüfen, was wir tun können, um die Mitarbeiter beim Wechsel in neue Arbeitsverhältnisse zu unterstützen. Hierzu stehen wir in engem Austausch mit dem Betriebsrat“, heißt es von Heerma und Köster weiter.

Neuausrichtung führte zu Insolvenz

Die Unimet-Gruppe hatte im Mai 2018 eine umfassende Neuausrichtung in die Wege geleitet. Im Kern standen dabei Investitionen in Digitalisierung und die Zentralisierung der Verwaltung, die Schließung unrentabler Standorte sowie das Outsourcing von Vertrieb und Logistik. Im Zuge dieser Anpassungen hatte das Unternehmen bereits im vergangenen Sommer die Schließung von drei Standorten eingeleitet und angekündigt, sich von rund 400 Mitarbeitern zu trennen. Im November folgten dann die Insolvenzanträge, nachdem kurzfristige Erfolge der Neuausrichtung ausgeblieben waren.

Der Verkaufsprozess für die zahlreichen Logistik-Immobilien der Unimet-Gruppe läuft nach Angaben des Unternehmens unverändert weiter und ist von "hohem Investoreninteresse geprägt". Der Geschäftsbetrieb bei der zur Unimet-Gruppe gehörenden Brema Marketing GmbH & Co.KG ist von der Betriebsstilllegung nicht betroffen. Der Geschäftsbetrieb mit dem Import von Waren aus Asien nach Europa sowie der Vertrieb in den USA soll unverändert weiter betrieben werden.