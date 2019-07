Stadtplanerin Monika Nadrowska hatte auf der jüngsten Informationsveranstaltung den Bürgern den Planungsstand präsentiert. (Björn Hake)

Unzufrieden sind Anwohner des Runken-Quartiers aus der jüngsten Bürgerinformationsveranstaltung gegangen, wie sie danach erklärt haben. So hätten die Verwaltung und die Investoren es nicht geschafft, drängende Fragen zu beantworten. „Beispielsweise besteht bislang weder ein ausgewogenes Verkehrskonzept, noch ein Bebauungskonzept, das sich in die ortsübliche kleinteilige Bebauung einfügen würde. Und das nach zwei Jahren Planung seitens der Stadt“, sagen Gabriele und Karl-Heinz Tiedge im Namen der Anwohner.

Sie haben das Gefühl, die Veranstaltung wolle die Bürger „ruhig stellen“ und dafür sei die Planung auch an einigen Stellen geschönt dargestellt worden. „Die Ansicht der geplanten Dünenbebauung wurde durch Bäume im Vordergrund und durch eine sehr abgeflachte Winterweg-Ansicht realitätsfern dargestellt“, finden die Tiedges. Wie berichtet, hatten die Anwohner bei einem Ortstermin deutlich gemacht, dass sie nichts gegen eine maßvolle Wohnbebauung, wie sie in ihren Augen im Jahr 2016 noch vorlag, hätten. Dass die Stadtverwaltung und die Investoren nun erklärt haben, dass alternativ eine Bebauung mit Logistikhalle und Kleingewerbe denkbar sei, „wurde von uns als Drohung aufgefasst“.

Stadtplanerin Monika Nadrowska erklärt auf Nachfrage dazu, dass das gesamte Gebiet „bereits vollständig überplant“ sei und Baurecht bestehe. „Man kann die Flächen nicht wie eine grüne Wiese behandeln, nur weil sie so aussehen. Baurechtlich ist das kein Naturraum.“ Das Areal sei daher bereits „verbrauchtes Land“ und für den Klimaschutz ist es laut Nadrowska besser, dies neu zu bebauen und zu nutzen als irgendwo anders eine echte grüne Wiese zu versiegeln.

Deutlich wurde aus Sicht der kritischen Anwohner, dass eine generelle Betrachtung Bierdens bisher fehlt und auch die Auswirkungen der Bauvorhaben – Wohnungen, ein Seniorenheim und eine Parkpalette – auf den gesamten Ortsteil nicht ausreichend untersucht worden seien. „Wäre eine umfassende Bauplanung nicht sinnvoll?“, fragt das Ehepaar Tiedge. So sei noch immer unklar, weil unbeantwortet, ob der Sportplatz bei der Kämpe mit im Baugebiet eingeplant sei oder nicht und warum die bevorstehenden Bauvorhaben Obdachlosenunterkunft, Roggenkamp 2 und Flüchtlingsheim trotz Nachfrage und Hinweisen der Bürger „nicht berücksichtigt“ worden seien.

Der Sportplatz sei im Moment von der anderen Seite erschlossen und akut gebe es keine Absicht, ihn anzufassen, wie Monika Nadrowska sagt. „Es ist eine städtische Fläche mit ungenutzten Parkplätzen, aber derzeit betrachten wir sie nicht und hegen keine Absicht. Das kann aber in zehn Jahren anders sein.“ Was die anderen städtischen Grundstücke wie das mit der Obdachlosenunterkunft angeht, gäbe es noch kein Konzept, aber erste Überlegungen, „mittelfristig die baufällige Obdachlosenunterkunft durch einen Neubau zu ersetzen“. Auch für die Erschließung könnten die städtischen Grundstücke noch eine Rolle spielen und – wie berichtet – Gespräche mit der Kreisbaugesellschaft soll es wegen neuen Wohnraums auch noch geben.

Dass die Düne, die sich auf dem Grundstück der Familie Müller und damit im Privatbesitz befindet, bis zu einem gewissen Grad (40 Prozent) bebaut werden darf, wissen die Anwohner. Und doch heißen sie es nicht gut – „gerade in Zeiten von Klimawandel, Bienensterben und Demonstrationen von tausenden Schülern zum Klimawandel“ – die Düne generell zu bebauen. Die Flächenversiegelung, die die gesamte derzeitige Planung mit sich bringe, ist ihnen ein Dorn im Auge. „Wir möchten mehr Grünflächen im neuen Wohnquartier“, fordern sie. Auch seien die geplanten Wohnhäuser oder das Pflegeheim überdimensioniert. „In Relation dazu sind zu wenige Parkplätze geplant“, befürchten sie einen entsprechenden Parkplatz-Suchverkehr auf dem Weizenkamp, Winterweg und den angrenzenden Straßen.

„Wir wollen so wenig wie möglich Parkplatz-Suchverkehre zulassen“, sagt Monika Nadrowska zu den Vorwürfen. Die skizzierten Parkplätze passten allesamt so aufs Areal und nach den Vorgaben der Bauordnung, es wird ein Schlüssel von 1,35 Parkplätze pro Anwohner angenommen, sei die Anzahl der Parkplätze ausreichend.

Weitere Punkte der Anwohner-Kritik sind die Zerstörung des charakteristischen, dörflichen Bierdener Ortsbildes und der enorme Zuwachs an neuen Mitbürgern im Quartier, der die Infrastruktur überlaste. „Es werden neue Schulplätze und Kita-Plätze notwendig“, sagen die Anwohner. Und sie wollen endlich konkrete Antworten von der Stadtverwaltung – hinsichtlich der geplanten Gebäudehöhen, der Gebäudeanzahl, der Wohnungsanzahl, der Verkehrsanbindungen und der Größe der Parkpalette. „Dazu kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Aussagen machen, wir stehen am Anfang des Bauleitplanverfahrens“, bleibt Stadtplanerin Monika Nadrowska auch auf Nachfrage Details wie die Häuserhöhen in Metern schuldig. Bekannt ist bisher lediglich, dass die Gebäude drei- und viergeschossig ausfallen sollen, wobei die obersten Geschosse als Staffelgeschosse keine Vollgeschosse sind und daher zumindest im Sprachjargon der Stadtplaner und Investoren gerne mal unerwähnt bleiben.

Da der ohnehin schmale Weizenkamp nach Angaben der Anwohner überlastet ist und auch ansonsten viele Autos ins Gebiet kommen, etwa zum Fitnessstudio, fordern die Anwohner eine Erschließung des Quartiers ausschließlich und direkt über die Bremer Straße. So schlagen sie unter anderem vor, die Sackgasse am Winterweg zu öffnen. „Wir betrachten auch diesen Vorschlag genauer und der Arbeitskreis wird auch Bürgern die Chance zur Mitarbeit am Erschließungskonzept einräumen“, sagt Monika Nadrowska dazu. In einer ersten Reaktion hätten die Verkehrsplaner befürchtet, dass bei einer Öffnung des Winterwegs Schleichverkehre ins Quartier kommen, die die Landesstraße umfahren wollen. „Wir stehen mit dem Verfahren noch am Anfang, die Anwohner können sich daran beteiligen“, betont die Stadtplanerin.

Auch mit nahezu allen Ratsfraktionen haben die Anwohner in den vergangenen drei Monaten gesprochen und denen ihre Bedenken vorgetragen. Seitdem hat sich jedoch keine der Fraktionen bisher öffentlich zum Runken-Quartier positioniert, nachdem sie im März geschlossen grünes Licht für die weitere Bauleitplanung gegeben hatten.