Die Elternsprecher des Hortes in Uesen Jens Schmidt, Aline Lazaar und Katrin Storbeck (von links) haben einige Forderungen an die Achimer Politik und Verwaltung. (Björn Hake)

Achim. Die Zeit zwischen den Feiertagen und die letzten Tage des Jahres nutzen viele Menschen, um zur Ruhe zu kommen und den Stress des Alltags hinter sich zu lassen. Bei einigen Eltern aus Uesen wird das in diesem Jahr allerdings vermutlich nicht ganz so gut klappen. Denn die Sorge um die Zukunft des Hortes an der Grundschule Uesen treibt sie mittlerweile schon seit einigen Tagen um. Aktuell können im Rahmen dieses Betreuungsangebotes 40 Kinder der ersten bis vierten Klasse an allen fünf Wochentagen bis 17 Uhr betreut werden. Hinzu kommen noch einmal 20 Kinder, für die beim sogenannten pädagogischen Mittagstisch eine Betreuung bis 14.50 Uhr gesichert ist.

Allerdings soll die Grundschule, wie berichtet, zum kommenden Schuljahr eine offene Ganztagsschule werden – mit einem freiwilligen Betreuungsangebot am Montag, Dienstag und Mittwoch bis 15.30 Uhr. „Damit ist Eltern, die auf ihren Beruf angewiesen sind, aber sicher nicht geholfen“, kritisiert Aline Lazaar, eine der Elternsprecherinnen des Hortes in Uesen. Denn wie es nach dem Start des Ganztagsangebotes mit dem Hort weitergeht, steht derzeit noch nicht genau fest. „Das Modell für Uesen ist dazu noch nicht abschließend beraten“, sagte Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker in der jüngsten Schulausschusssitzung dazu. Im Januar könne sie mehr sagen.

Doch die Eltern beruhigt diese Aussage mit Nichten. Denn sie haben Sorge, dass der Hort zum Sommer ganz geschlossen wird und dann nur noch die Ganztagsangebote zur Verfügung stehen. „Dieses Szenario macht mir und vielen anderen betroffenen Eltern großen Druck“, sagt auch Katrin Storbeck, ebenfalls Elternsprecherin. Sie sei alleinerziehend und darauf angewiesen, arbeiten zu gehen und ihren Sohn in dieser Zeit im Hort betreut zu wissen. „Wenn der Hort schließt, wird das für mich zum existenziellen Problem“, sagt sie.

Eltern aktuell sehr zufrieden

Dabei gehe es den Eltern nicht nur darum, dass die Kinder im Hort beaufsichtigt werden. „Es geht vielmehr auch um die Qualität der Betreuung“, sagt Lazaar. Sowohl die Eltern als auch die Kinder seien mit dem derzeitigen Konzept sehr zufrieden. „Es ist eine tolle Arbeit, die dort gemacht wird.“ Vier Erzieher würden die Betreuung der 40 Kinder übernehmen. „Es wir gemeinsam gegessen, es werden Hausaufgaben gemacht und dann wird gespielt“, zählt die Mutter auf. Hinzu kämen außerdem auch Ausflüge in der Ferienzeit. „Der Hort hat nur drei Wochen in den Sommerferien geschlossen“, berichtet Lazaar. „Diese herausragende Betreuung ermöglicht es vielen Eltern überhaupt erst, arbeiten zu gehen. Und es trägt auch zur Gleichberechtigung bei. Schließlich bleiben sonst häufig doch noch immer die Frauen zu Hause, um ihre Kinder zu betreuen.“

Doch ob sie auch zukünftig noch arbeiten gehen könne, wisse sie derzeit eben nicht. „Wir haben Sorge, dass die Politik nicht auf dem Schirm hat, was alles dranhängt, wenn das Hortangebot wegfällt“, sagt Lazaar. Aus diesem Grund wolle sie auch jetzt, bevor ein konkretes Konzept für die Betreuung vorliegt, die Aufmerksamkeit auf all diese Probleme lenken. „Ich werde mittlerweile fast täglich von Eltern angesprochen, die wissen wollen, wie es weitergeht. Es wird derzeit viel spekuliert“, berichtet sie.

Damit aus Spekulationen Fakten werden können, wünschen sich die Elternvertreter, dass sie in den Planungsprozess für das neue Konzept mit eingebunden werden. „Es ist schließlich nicht nur eine politische Entscheidung“, sagt Lazaar. „Wir wollen uns gemeinsam an einen Tisch setzen und konstruktiv darüber reden, was die beste Lösung sein kann.“ So könne man möglicherweise die Hortbetreuung und den Ganztag verzahnen, indem man einige Kinder, für die der Bedarf besteht, noch zwei Stunden länger betreut.

Dem Ganztagskonzept Zeit geben

Aus Sicht der Elternvertreter sei es in jedem Fall sinnvoll, den Ganztag, wie aktuell geplant, zunächst mit drei Tagen einzuführen. Allerdings sollte man über eine mögliche Abschaffung des Hortes erst nachdenken, wenn das Ganztagsangebot irgendwann auf fünf Tage ausgeweitet worden ist. „Es ist sinnvoll das alles Schritt für Schritt zu machen und nicht unter Druck eine schnelle Entscheidung treffen“, sagt Jens Schmidt, auch Elternsprecher. Man müsse auch dem Ganztagskonzept Zeit geben, sich zu etablieren.

Das häufig vorgebrachte Argument der Verwaltung, dass die Hortbetreuung die teuerste Form der Betreuung überhaupt für die Stadt und darüber hinaus ohnehin nur eine freiwillige Leistung sei, lässt Schmidt ohnehin nicht gelten. „Das ist doch viel zu kurz gedacht. Wo wäre das Geld denn besser investiert als in die Zukunft unserer Kinder?“, fragt er.