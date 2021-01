Dieses Feuer an der Eisenbahnbrücke in Ottersberg gehörte zu den Routineeinsätzen der Ottersberger Brandschützer. (Christian Butt)

Ein lichterloh brennendes Mehrfamilienhaus, das im März die Menschen in Fischerhude in Atem gehalten hat, schwere Lkw-Auffahrunfälle am Stauende der Autobahn 1 im Juli und ein erneuter Wohnhausbrand in Benkel zum Ende des vergangenen Jahres. Die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Ottersberg dürften sich an diese drei Einsätze im vergangenen Jahr wegen ihrer Dramaturgie noch besonders gut erinnern. Und nicht nur deshalb, sondern wohl auch wegen der besonderen Umstände, die im Corona-Jahr 2020 auch im Flecken Ottersberg herrschten. „Es war ein Jahr, dass uns auf eine Art gefordert hat, wie es das vorher noch nie gab“, stellt Ortsbrandmeister Markus Witkowski in seiner Jahresanalyse fest.

Die Corona-Pandemie hatte demnach ab dem vergangenen März verschiedene Maßnahmen von der Ortsfeuerwehr erfordert, die den normalen Feuerwehr-Alltag der Ottersberger Kameraden ordentlich durcheinander gewirbelt haben. So musste etwa der Ausbildungsdienst ab diesem Zeitpunkt eingestellt werden. „Nicht nur für die Einsatzabteilung, sondern vor allem für unsere Nachwuchsabteilungen aus der Jugend- und Kinderfeuerwehr, die jeher unser Rückgrat für die Zukunft bilden, ist dies ein wirklich harter Schritt“, verdeutlicht Witkowski den harten Einschnitt.

Weil die Feuerwehr – neben anderen Behörden und Organisationen – aber systemrelevant sei und der Einsatzbetrieb geschützt werden müsse, sei dieser Schritt unumgänglich gewesen. „Wir werden uns sehr freuen, wenn unser Nachwuchs wieder durch unsere Halle laufen kann“, gibt sich Witkowski vorsichtig optimistisch, dass der Betrieb schon bald wieder normal laufen könnte.

Wachsende Abteilung

Der Ortsbrandmeister bedauert zudem, dass seine Mannschaft im vergangenen Jahr wegen der Pandemie auch keine ortsprägenden Veranstaltungen wie das Osterfeuer oder das Laternelaufen organisieren und sich am Ottersberger Markt nicht beteiligen konnte. Von Langeweile sei das Jahr 2020 dennoch nicht geprägt gewesen, betont Witkowski, der trotz der erschwerten Bedingungen auch Positives zu vermelden hat. So ist die Einsatzabteilung der Ortsfeuerwehr Ottersberg auf 56 Kameraden angewachsen. Sechs Neuzugängen stehen keinerlei Abgänge gegenüber. Die Kameraden der Einsatzabteilung, der Jugendfeuerwehr und der Kinderfeuerwehr absolvierten derweil rund 3580 Stunden. „Mit 48 Einsätzen liegen wir erfreulicherweise leicht unter dem Schnitt, jedoch war die Intensität der Einsätze im Jahr 2020 hoch“, erklärt Witkowski. Die Ottersberger Feuerwehrleute waren in 2020 zu zwei Großbränden und sieben Verkehrsunfällen mit eingeklemmten Menschen gerufen worden.

Insgesamt hatten die Kameraden 18 Brandeinsätze und 20 sogenannte Technische Hilfeleistungen zu erledigen. Zehn vermeintliche Einsätze entpuppten sich derweil als Fehlalarme. Von den 48 Einsätzen entfielen zehn Einsätze auf der Autobahn 1.

„Die Wehrführung bedankt sich bei den Kameraden der Einsatzabteilung für ihre Einsatzbeteiligung, bei den Familien und Arbeitgebern, die voll hinter den Kameraden stehen, der Jugend- und Kinderfeuerwehr, die durch unterschiedliche Aktionen unser Feuerwehrhaus verschönert haben und bei unseren Nachbarwehren, bei der SEG Rettung Ottersberg und dem Rettungsdienst für die wirklich hervorragende Zusammenarbeit im Jahr 2020“, hofft Witkowski auch für 2021 auf ein erfolgreiches Miteinander für den Brandschutz.