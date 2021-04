Die Achimer Fußgängerzone gehört zu dem Bereich, in dem die Geschäfte ab dem 16. April öffnen könnten. (Björn Hake)

Vorfreude, Verunsicherung, Wut. All diese Emotionen sind derzeit in Achim zu finden. Sie alle sind eine Reaktion auf die Entscheidung, dass Achim als eine von zunächst 14 Kommunen in Niedersachsen Teil eines Modellprojektes sein wird, bei dem Lockdown-Lockerungen erprobt werden. Ab dem 16. April sollen dann, wie berichtet, für drei Wochen Einzelhandelsgeschäfte, Außenbereiche von Restaurants und Cafés, Fitnessstudios, Kinos, Theater oder Galerien wieder öffnen dürfen - unter der Voraussetzung, dass die Besucher einen negativen Corona-Test vorweisen können und die Luca-App zur Kontaktnachverfolgung nutzen.

Die Aussicht auf ein Ende der andauernden Schließungen sorgt bei den meisten Unternehmen für gute Laune. „Durch die lang andauernden Schließungen sind bereits viele Existenzen zahlreicher Mitglieder aus Achims Gastronomie, Einzelhandel, Fitnessstudios und Kultur bedroht“, erklärt Rudi Knapp, Ehrenvorsitzender der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga). Das Modellprojekt sei eine gute Chance, den durch die Corona-Krise gebeutelten Branchen eine echte Perspektive auf Öffnungen zu geben und gleichzeitig ein Höchstmaß an Gesundheitsschutz und Nachverfolgbarkeit zu gewährleisten. „Wenn sich alle, auch die hoffentlich zahlreichen Kunden und Besucher, an die Vorschriften und Regeln halten, kann diese Aktion erfolgreich sein und die betroffenen Betriebe aus der Krise führen“, ist Knapp überzeugt.

Einige Unternehmen werden ausgegrenzt

Und betroffen von der Krise sind nahezu alle – zumindest alle, die in den vergangenen Wochen ihre Geschäfte wegen der Corona-Pandemie schließen mussten. Öffnen dürfen allerdings auch während der Modellphase nicht alle. Und das sorgt durchaus für einigen Unmut. Denn die Stadt musste in ihrer Bewerbung um eine Teilnahme an dem Projekt einen Bereich festlegen, in dem dieses umgesetzt werden soll. Die Verwaltung hat sich für den Bereich vom E-Center Schieweck an der Bierdener Kämpe bis zur Ueser Kreuzung entschieden. Und damit unter anderem gegen Baden. Eine Wahl, die bei Britta Kaiser-Föhl auf wenig Verständnis stößt. Sie ist Geschäftsführerin des Fitness- und Squash Centers am Finienweg – also in Baden.

Die Entscheidung für eine Bewerbung und auch für den festgelegten Projektbereich sei für sie völlig überraschend gekommen. „Die Stadt hat sich weder vorab noch hinterher mit uns in Verbindung gesetzt und ihre Entscheidung erklärt“, kritisiert Kaiser-Föhl. Obwohl das Fitness- und Squash-Center das größte in der Stadt sei, werde man nun ausgegrenzt. „Das ist Wettbewerbsverzerrung ohnegleichen. Ich dachte bisher, dass Baden ein Stadtteil von Achim ist und dazugehört.“ Warum überhaupt ein Bereich abgegrenzt werden muss, könne sie nicht nachvollziehen.

„Es wäre doch für das gesamte Modellprojekt eigentlich von Vorteil, wenn sich möglichst viele Unternehmen beteiligen können, damit sich die Besucher besser verteilen können“, ist sie überzeugt. Je breiter das Angebot, umso besser könnten sie sich schließlich aus dem Weg gehen. „Wir haben schon zahlreiche Anrufe von unseren Mitgliedern bekommen, die wissen wollen, warum wir nicht öffnen dürfen. Einen logischen Grund dafür gibt es für mich aber nicht“, sagt Kaiser-Föhl. „Ich hätte es zumindest anständig gefunden, wenn sich die Stadt auch bei denen meldet, die ausgeschlossen werden.“

Richtiges Zeichen, falscher Zeitpunkt

Mitten im Zentrum des Modellbereiches liegt indes das Achimer Kasch. Eine Öffnung des Kulturzentrums wird also voraussichtlich ab dem 16. April möglich sein. Von großer Euphorie ist man dort aber noch weit entfernt. „Wir sind aktuell noch ein bisschen gespalten und nicht ganz sicher, wie wir nun mit dieser Öffnungsaussicht umgehen werden“, gibt Silke Thomas vom Kasch-Team zu. Sie persönlich halte das Projekt zwar für ein richtiges Zeichen, mit Blick auf die steigenden Infektionszahlen sehe sie den Zeitpunkt allerdings kritisch.

„Wir wollen uns nun in den nächsten Tagen im Team zusammensetzen und überlegen, wie wir das Ganze für uns vor Ort umsetzen können.“ Derzeit gebe es zwei Veranstaltungen, die in den Modellzeitraum fallen würden. Denkbar wäre theoretisch auch, das Angebot spontan noch auszuweiten. „Die Künstler sind ja zu Hause und in der Regel einsatzbereit“, weiß Thomas. Bis solche Entscheidungen getroffen werden können, seien aber noch viele offene Fragen zu klären – unter anderem die, ob eine Bewirtung der Gäste während der Veranstaltung erlaubt sei, auch wenn sonst nur die Außengastronomie öffnen darf.

„Die aktuelle Situation führt bei Machern und Besuchern derzeit zu einer totalen Verunsicherung.“ Immerhin würden die Modellprojekt-Vorbereitungen anlaufen und parallel dazu werde bundesweit immer wieder über einen erneuten Lockdown diskutiert. „Das macht die Planung nicht leichter“, sagt Thomas. Zwar habe auch sie das Gefühl, dass die Leute nun langsam wieder den Wunsch hätten, raus zu gehen und sie sehe das Modellprojekt daher durchaus auch als Chance für das Kasch, „aber wir müssen für uns trotzdem schauen, was wir verantwortungsvoll umsetzen können“.