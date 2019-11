Ingo Pongers (Vorne), hier beim jüngsten Empfang, organisiert ab sofort für den Wirtschaftsbeirat Achim das Wirtschaftsforum, für das der Beirat mit der Stadt und der Kreissparkasse kooperiert. (fotos: Björn Hake)

Volles Haus ist dem Gastgeber, der Kreissparkasse Verden in Achim, garantiert. Das 13. Wirtschaftsforum wird da am 11. März kommenden Jahres keine Ausnahme sein. Warum auch, schließlich wollen alle Vertreter der Wirtschaft, der Politik und des gesellschaftlichen Lebens wissen, wer der neue Achimer Unternehmer des Jahres wird und auf den noch amtierenden Preisträger Veit Hoffmann folgt. Die Auszeichnung macht nicht nur die geehrten Unternehmer stolz, sondern auch den Wirtschaftsbeirat, die Stadt Achim und die Kreissparkasse, die zusammen diese mittlerweile traditionelle Veranstaltung organisieren. Wer gewinnen wird, steht noch lange nicht fest, bis zum Jahresende können die Bürger ihre Vorschläge einreichen. Wer die Hauptrede halten wird, steht dagegen fest: Andreas Bovenschulte, der neue Senatspräsident und Bürgermeister Bremens.

Zum Thema „Achim und Bremen im wirtschaftlichen Dialog“ wird er dann sprechen und hat schon mal nach Achim übermittelt, dass „Bremen weiterhin ein ausgeprägtes Interesse daran hat, die Zusammenarbeit mit Achim fortzusetzen und das Kraftband entlang der Autobahn weiter zu stärken“. So steht es in einer E-Mail von Bovi, wie das parteiinterne Kürzel der SPD für Bovenschulte lautet, die Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld nun beim Pressetermin vorgelesen hat. „Eigentlich sollte und wollte er auch persönlich hier sein, leider ist da eine Sitzung dazwischengekommen“, berichtete Ditzfeld, der Bovenschulte nun spätestens am 11. März in Achim erwartet.

Dann wird die Sparkasse als Gastgeber nicht nur einmal mehr ihre Räume zur Verfügung stellen und rund 200 Stühle in der Geschäftsstelle platzieren, sie sorgt nach den Reden auch für das leibliche Wohl. „Und das machen wir gerne“, betonte Finanzfachmann Henning Struckmann, zumal er es für sehr wichtig hält, dass auch weiterhin „ganz besondere Achimer Unternehmerpersönlichkeiten“ ausgezeichnet werden, die zurecht stolz darauf sein dürften. Auch, dass es einen prominenten Gastredner gibt und mit diesem inoffiziellen Neujahrsempfang die beste Gelegenheit zum Netzwerken, hält er wie Achims Wirtschaftsförderer Martin Balkausky für ungemein wichtig.

Ingo Pongers zieht die Fäden

Die Fäden beim Wirtschaftsbeirat Achim, dessen Mitglieder ihr Know-how ehrenamtlich für die Stadt Achim einsetzen, laufen für die Veranstaltung nun erstmals bei Ingo Pongers zusammen. Er unterstrich das Anliegen seines Vereins, der „Achim interessanter machen“ wolle. Und das nicht zuletzt mit dieser Veranstaltung, die – und davon sind auch die anderen Herren überzeugt – auch jedes Mal noch positiv nachwirke. Und das vor allem bei den jeweiligen Geschäftsleuten, die durch den Preis einen Schub bekämen.

Die Vorschläge für den nächsten Preisträger können nun gemacht werden, allerdings gelten ein paar Kriterien, nach denen im Januar 2020 auch die Jury ihre Wahl trifft. Ausgezeichnet werden können nur Unternehmerpersönlichkeiten, „die aufgrund ihres Engagements in Wirtschaft und Gesellschaft und in ihrer Vorbildrolle als Leistungsträger gewürdigt werden können“. Unternehmer, die sich besonders für die Entwicklung innovativer, nachhaltiger und umweltverträglicher Produkte und Leistungen eingesetzt haben. Aber auch Unternehmer, die sich in der Region in besonderem Maße sozial engagiert haben. Wichtig: Der vorgeschlagene Unternehmer muss seine Firma in Achim haben und er muss das persönliche wirtschaftliche Risiko tragen oder mehr als ein Viertel der Gesellschaftsanteile besitzen.



Die Vorschläge samt einer kurzen Begründung können per E-Mail an die Adresse beirat@wb-achim.de gesendet werden. Annahmeschluss für die Vorschläge ist der 31. Dezember 2019.