Für einen Tag muss die Astrid Lindgren Schule geschlossen bleiben. (Björn Hake)

An der Astrid-Lindgren-Schule muss der Unterricht an diesem Dienstag, 6. Oktober, ausfallen. Das hat die Verwaltung am Montagmittag mitgeteilt. Grund ist demnach eine „Problembehebung an der internen Fernwärmeversorgung auf dem Grundstück der Astrid-Lindgren-Schule“. Sowohl der Unterricht als auch der Ganztagsbetrieb können daher nicht wie gewohnt stattfinden.

Nur Notbetrieb

Ein Notbetrieb ist allerdings in der Zeit von 7.45 bis 12.45 Uhr gewährleistet. „Der reguläre Schulbetrieb wird voraussichtlich am Mittwoch, 7. Oktober, wieder aufgenommen“, heißt es von der Achimer Verwaltung.