Die Aufgaben bekommen die Schüler nun auf digitale Weise, Lehrer Sven Geffken-Welk (im Hintergrund) hilft bei thematischen Unklarheiten weiter. (Björn Hake)

Die Digitalisierung hält langsam aber sicher Einzug in den deutschen Schulen. Nach Ansicht der IGS Oyten liegt die Betonung dabei aber eher auf dem Langsam, als dem Sicher. „Leider passiert auf Landes- und Bundesebene bisher zu wenig“, befindet Sven Geffken-Welk, Lehrer an der IGS und Mitglied der dortigen AG Medienbildung. Daher will die Schule nun auf eigene Faust die Digitalisierung im Klassenzimmer vorantreiben. Unter der Leitung von Geffken-Welk und seinem Kollegen Thomas Koch ist nun eine Pilot-Laptop-Klasse gestartet.

Das wichtigste Utensil für die 24 Schüler der Klasse 8b während des Unterrichts soll ab sofort, der Name verrät es schon, der Laptop sein. Zum Start des Projekts erst einmal nur in Mathe, in den nächsten Wochen sollen dann alle weiteren Fächer folgen. Dafür ist laut Geffken-Welk jedoch auch noch Überzeugungsarbeit zu leisten – nicht etwa bei den Schülern, sondern bei einigen Lehrern. „Wir müssen einigen die Angst nehmen“, weiß Geffken-Welk, dass das Arbeiten mit den Laptops natürlich nicht nur für die Schüler eine große Umstellung bedeutet.

Aber wie genau sieht das digitale Arbeiten bei der Klasse 8b aus? Die Bearbeitung der Checklisten der einzelnen Unterrichtsbausteine sowie das zu führende Lerntagebuch sollen am Laptop erfolgen. Die Materialien bekommen die Schüler zudem digital zur Verfügung gestellt, wodurch sehr viel Papier gespart werden kann, da sie bisher stets ausgedruckt wurden. Lerntests können direkt am Laptop bearbeitet werden und durch die direkte Rückmeldung Aufschluss darüber geben, in welchen Bereichen noch Nachholbedarf besteht. „Das steigert den Lernerfolg“, ist sich Geffken-Welk sicher. Zusätzlich können sich die Schüler gezielt Videos anschauen, zu Themen recherchieren oder Übungen für das Hörverstehen in Fremdsprachen machen, nennt der Lehrer weitere effektive Anwendungsmöglichkeiten. Geffken-Welk ist es zudem wichtig, den Schülern durch die Arbeit mit den Laptops den „vernünftigen Umgang mit Medien“ zu lehren.

Entscheidende Vorteile erhofft sich der Leiter des Achter-Jahrgangs der IGS auch bei der Feedback-Kultur zwischen Lehrern und Schülern. Komplett papierlos wird der Schulalltag aber weiterhin nicht vonstattengehen. Bei Matheaufgaben zeigt sich, dass das Rechnen mit komplexeren Lösungswegen mit dem Stift doch leichter von der Hand geht, als mit der Tastatur. So landet wohl vorerst bei den meisten nur das Ergebnis in den digitalen Dokumenten. Auch Prüfungen müssen weiterhin analog über die Bühne gehen.

Die Laptops werden im Übrigen nicht von der IGS gestellt. „Das Geld haben wir nicht“, sagt Geffken-Welk. Und so haben die Mädchen und Jungen ihre privaten Geräte dabei. Wer sich keinen Laptop leisten konnte, dem konnte anonym durch Spenden welche zur Verfügung gestellt werden. Die Aufgabe der Schüler ist es, dafür zu sorgen, dass das Gerät funktioniert, in den Pausen muss es in Schließfächern im Klassenraum verstaut werden.

Das Ziel der IGS ist es auf lange Sicht, dass in allen Klassen schwerpunktmäßig mit digitalen Endgeräten gearbeitet wird. Bis es so weit ist, wird aber noch einige Jahre dauern. Erst einmal gilt es mit der Pilot-Klasse Erfahrungen zu sammeln, sowohl in pädagogischer wie auch in technischen Hinsicht. Das Projekt werde bestimmt zunächst noch „sehr viele Schwierigkeiten mit sich bringen“, ist sich Geffken-Welk bewusst. Aber umso wichtiger sei es, sich in Sachen Digitalisierung bei der IGS zielgerichtet auf den Weg zu begeben.