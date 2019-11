Der Unterricht an der Gudewill-Schule fällt aus. (Björn Hake)

Aufgrund eines Schadens in der Wasserversorgung in Teilen der Samtgemeinde Thedinghausen ist der Schulbetrieb am Montag in der Gudewill-Schule nicht aufrechtzuerhalten. Der Unterricht fällt deswegen aus, heißt es auf der Homepage der Schule. Eine Betreuung für Kinder, die nicht nach Hause gehen können, wird gewährleistet.