Julia Neuen ist mit ihrem "Storchgeflüster"-Online-Programm vor etwas weniger als einem Jahr an den Start gegangen. (FOCKE STRANGMANN)

Wenn der Kinderwunsch über einen längeren Zeitraum unerfüllt bleibt, dann kann das die Psyche der Betroffenen sehr stark belasten. Diese Erfahrung musste Julia Neuen bei ihrer besten Freundin machen, die aus diesem Grund seelisch mehr und mehr in ein tiefes Loch gerutscht sei. Denn auch Termine in einer Kinderwunschklinik sorgten nicht für die erhoffte Schwangerschaft. Um ihrer Freundin zu helfen, suchte Neuen nach alternativen Möglichkeiten, die Chancen darauf zu erhöhen und ihr Wohlbefinden wieder zu steigern. Sie buchte ihr einen speziellen Yoga-Kurs, Termine bei einem Mental-Coach und empfahl ihr, die Ernährung umzustellen. „Schnell konnte ich sehen, was das für eine positive Auswirkung gehabt hat“, erinnert sich Neuen. Und am besten: Drei Monate später sei die Freundin schwanger gewesen.

Daraus entwickelte sich eine doppelte Geburt. Denn nicht nur ein Kind erblickte nach einiger Zeit das Licht der Welt, sondern auch das Unternehmen „Storchgeflüster“, welches Neuen vor etwas weniger als einem Jahr gegründet hat und als Geschäftsführerin leitet. Mithilfe eines Online-Programms möchte die Langwedelerin verzweifelten Paaren bei ihrem Kinderwunsch helfen.

Denn was sie bei ihren Recherchen zu dem Thema schnell gemerkt habe, waren zwei Dinge. Auf der einen Seite, dass die „Kraft der Psyche“ und die körperlichen Bedingungen für eine Schwangerschaft eine große Rolle spielen. Positives Denken, gesunde Ernährung oder sportliche Betätigung können viel bewirken. Und auf der anderen Seite stellte Neuen fest, dass es für diese Bereiche auf die Schwangerschaft bezogen nur wenige wirkliche Experten gibt, die noch dazu in ganz Deutschland verteilt arbeiten. Und so entstand ihre Idee, dieses Wissen den Betroffenen in geballter Form auf digitale Weise zugänglich zu machen.

Zusammenarbeit mit Experten

Insgesamt acht Experten mit unterschiedlichen Fachgebieten konnte sie gewinnen, die etwa gesundheitliche, psychologische oder auch juristische Unterstützung bieten. Das alles erfolgt über Videos, die sich die Kunden zu Hause anschauen können. „2019 habe ich mehr als 250 Videos gedreht“, beschreibt Neuen den großen Aufwand. Im Vorfeld habe sie gemeinsam mit den Experten ein Konzept erarbeitet. „Die Inhalte werden nach und nach freigeschaltet“, erzählt die 33-Jährige. Nutzer haben die Möglichkeit, das Komplettpaket oder nur einzelne Bausteine zu buchen. Ein Kurs ist auf zwölf Wochen ausgelegt.

„In jedem Fall bieten die Videos eine extreme Unterstützung und sind sehr motivierend“, befindet Neuen, die auf dem Gebiet als Quereinsteigerin bezeichnet werden muss. Eigentlich ist die 33-Jährige nämlich ausgebildete Tierpsychologin und war zuletzt als Kabinenchefin für ein deutsches Luftfahrtunternehmen tätig. Die gebürtige Achimerin hatte es mit 16 zunächst nach Bremen und anschließend nach Düsseldorf und München verschlagen, bevor sie vor drei Jahren in die Heimat zurückkehrte und nun mit ihrer Familie im Flecken Langwedel wohnt. Drei Kinder hat sie selbst schon bekommen, das Schwangerschaftsproblem, bei dem sie anderen Menschen helfen möchte, kenne sie aus eigener Erfahrung nicht.

Aber nicht zuletzt durch ihre Freundin habe sie gemerkt, wie sehr das Thema in der Gesellschaft an Bedeutung bekommt. Nicht zuletzt, weil viele Paare immer genauere Vorstellungen entwickeln, was die Zeitpläne für Schwangerschaften angeht, um diese bestmöglich in die berufliche Karriere integrieren zu können. „Frauen werden heutzutage schon nach drei Monaten ohne positives Ergebnis nervös“, sagt Neuen. Deshalb sei der psychologische Aspekt bei ihrem Programm auch sehr wichtig. Einige Videos sind etwa auch für beide Partner gedacht, um die Beziehung in einer solch emotionalen Zeit zu stärken.

Ohnehin gehören zu einer natürlichen Schwangerschaft natürlich zwei Personen. „Aber bei Männern ist das schon noch ein großes Tabuthema“, weiß Neuen, dass eher selten darüber gesprochen wird, dass der Grund für den ausbleibenden Kinderwunsch auch beim Mann liegen kann. Daher startet bei Storchgeflüster nun auch ein Kurs extra für Männer. Rund 250 Frauen hätten das Angebot bisher in Anspruch genommen. Eine Schwangerschaftsgarantie könne Neuen ihren Kunden natürlich nicht geben. Um eine medizinische Beurteilung der Fruchtbarkeit kommen manche glücklosen Paare nicht herum. „Aber auch für einen eventuell nötigen Plan B gibt es Videos bei uns“, erklärt die 33-Jährige.

Grundsätzlich könne sie aus den vielen positiven Rückmeldungen aber auch erkennen, dass das Programm in jedem Fall den „Körper und Geist anschiebt“. „Viele sagen, dass sie es richtig spüren“, ist die Langwedelerin zufrieden. Manchen Kundinnen streben während der Teilnahme sogar gar keine Schwangerschaft an. „Sie wollen eines Tages nicht merken, dass es zu spät ist, sondern aktiv den Level der Fruchtbarkeit hochhalten, obwohl kein Kind in Planung ist – quasi präventiv“, berichtet Neuen von ihren Erfahrungen. Aber natürlich sei auch das eigentliche Ziel bei einigen Frauen mit der Hilfe des Programms erreicht worden: „Wir haben die ersten Schwangeren“, betont Neuen.



Weitere Informationen im Internet unter www.storchgeflüster.de.