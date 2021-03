Damit eine Wahl ordnungsgemäß ablaufen kann, ist die Stadt auf die Mithilfe von Bürgern in den Wahllokalen angewiesen. (Björn Hake)

Gut ein halbes Jahr ist es noch hin bis zur Kommunalwahl in Achim. Während sich die Parteien in der Stadt mit dem Aufstellen eines Bewerbers für das Bürgermeisteramt nach wie vor noch zurückhalten und bisher zumindest offiziell noch kein Gegenkandidat für den amtierenden Bürgermeister Rainer Ditzfeld feststeht, laufen im Hintergrund aber natürlich trotzdem schon lange die Vorbereitungen für den organisatorischen Ablauf der Wahl – oder besser gesagt der Wahlen. Denn neben der Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 12. September steht zwei Wochen später, am 26. September, ja auch noch die Bundestagswahl an.

Unterstützung benötigt die Stadt dafür am jeweiligen Wahltag natürlich auch wieder von ihren Bürgern. Sie ist daher derzeit auf der Suche nach Wahlhelfern. Diese sind am Wahltag für die ordnungsgemäße Stimmabgabe der Wahlberechtigten in ihrem jeweiligen Wahlbezirk zuständig – dazu gehören unter anderem die Stimmzettelausgabe sowie die Prüfung der Wahlberechtigung und die Freigabe der Wahlurne. „Wir brauchen mindestens rund 300 Helfer für die Wahllokale“, berichtet Claudia von Kiedrowski von der Achimer Verwaltung. „Hinzu kommen dann noch einmal etwa 80 Helfer, die die Stimmen der Briefwahl auszählen.“

Es sind also eine Menge Leute, die die Stadt für diesen Einsatz sucht. Besondere Vorkenntnisse sind nach Angaben von Claudia von Kiedrowski für die Tätigkeit als Wahlhelfer nicht erforderlich. Lediglich das Alter ist entscheidend. „Um die Kommunalwahl als Wahlhelfer zu unterstützen, muss man mindestens 16 Jahre alt sein, weil man ab diesem Alter auch selbst wählen darf“, erklärt von Kiedrowski. Bei der Bundestagswahl liege das Mindestalter dann entsprechend bei 18 Jahren. „Die Zusammensetzung der Wahlvorstände erfolgt aber möglichst so, dass sich in jedem Wahlvorstand auch erfahrene Wahlhelferinnen und Wahlhelfer befinden“, sagt von Kiedrowski und ermuntert auch jüngere Achimer, sich zu beteiligen. Ein Wahlvorstand besteht immer mindestens aus acht Personen. Bei der Stimmabgabe durch die Wahlberechtigten müssen immer drei Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein.

Der Ablauf am Wahltag sieht vor, dass in der Regel in zwei Schichten gearbeitet wird. Die Arbeitszeit wird im Vorfeld mit dem Wahlvorstand eingeteilt. „Die Mitglieder des Wahlvorstandes, die vormittags eingeteilt sind, treffen sich am Wahlsonntag um 7.30 Uhr in ihrem Wahllokal. Nach einer kurzen Besprechung werden die Wahllokale pünktlich um 8 Uhr für die Wähler geöffnet“, beschreibt von Kiedrowski den Ablauf. Ein Wechsel findet um 13 Uhr statt, wo dann die Vormittags-Schicht abgelöst wird. Gewählt werden darf grundsätzlich bis 18 Uhr. Danach müssen alle Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein, um die Stimmzettel und die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis zu zählen und das Ergebnis der Niederschrift einzutragen.

Eine große Unbekannte gibt es aber bei all der vorherigen Planung für die Wahl in diesem Jahr auf jeden Fall noch: die Corona-Pandemie. „Die Wahlen werden nicht als reine Briefwahlen stattfinden“, so viel kann Claudia von Kiedrowski schon sagen. Darüber hinaus tappt aber auch sie natürlich noch im Dunkeln. „Keiner kann zum jetzigen Zeitpunkt sagen, wie sich die Corona-Pandemie bis September entwickelt.“ Um Aussagen darüber treffen zu können, welche Auswirkungen die Situation auf den Ablauf der Wahl haben könnte, sei es schlichtweg noch zu früh. „Wir überlegen uns natürlich jetzt schon, wie wir es in den Wahllokalen am besten regeln können“, sagt von Kiedrowski. „Wir müssten das Besucheraufkommen dort natürlich etwas entzerren.“ Ein genaues Konzept dafür liege derzeit aber noch nicht vor.

Achimer Bürger, die Interesse haben, die Wahlen als Wahlhelfer zu unterstützen, können sich per E-Mail an wahlen@stadt.achim.de sowie c.kiedrowski@stadt.achim.de oder telefonisch unter der Rufnummer 0 42 02 / 9 16 03 52 bei Claudia von Kiedrowski melden. Benötigt werden hierzu folgende Angaben: Vor- und Nachname, Geburtsdatum, aktuelle Wohnanschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse.