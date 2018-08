Die Jäger des Landkreises Verden blasen zur großen Hegerundfahrt. (fotos: Björn Hake)

Thedinghausen. Vor dem Fährhaus Meinhard in Thedinghausen ließen Jagdhornbläser eine Fanfare erklingen: Die Jägerschaft des Landkreises Verden lud nun zu einer Informationsrundfahrt in den Hegering Wesermarsch ein. Ein Hegering ist eine Untergliederung der Jägerschaften auf lokaler Ebene und die kleinste Organisationseinheit der Jäger. 2007 entwickelte die Verdener Jägerschaft gemeinsam mit der Unteren Naturschutzbehörde und dem Landvolk Niedersachsen-Landesbauernverband das Natur- und Artenschutzprogramm „Verdener Hegefonds“.

„In diesen elf Jahren wurden mehr als 940 000 Euro zum Wohle der Artenvielfalt in der intensiv genutzten Kulturlandschaft investiert“, berichtete Jürgen Luttmann, Vorsitzender der Verdener Jäger, in seiner Ansprache. Mithilfe von Sponsoren, unter anderem der Volksbank Aller-Weser und der Verdener Kreissparkassenstiftung, seien rund 50 Feuchtbiotopteiche auf acht Grundstücken mit einer Gesamtgröße von 9,4 Hektar angelegt worden.

Vertreter von Politik und Wirtschaft nahmen an der „Hegerundfahrt 2018" teil, darunter der Thedinghauser Bürgermeister Thomas Metz und aus dem Verdener Kreistag die Mitglieder des Ausschusses Umwelt, Naturschutz und Landwirtschaft Jochen Rohrberg, Sebastian Dahlweg (beide AfD), Dr. Elisabeth Böse (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Hans-Hermann Prüser (SPD). Hoch auf zwei grünen Wagen ging es von Treckern gezogen auf die zweistündige Rundfahrt durch den Landstrich Ahsen-Oetzen. Ebenfalls mit dabei: der Achimer Stadtrat und Bundestagsabgeordnete Gero Hocker (FDP). „Ich nehme schon seit ein paar Jahren regelmäßig an den Hegerundfahrten teil“, sagte der Politiker, dem der Naturschutz als Mitglied eines Angelvereins besonders am Herzen liege. Auf dem Streifzug durch die Natur wurden an diesem Nachmittag unter anderem zwei Feuchtbiotope, ein Insektenhotel und eine Kleewiese besichtigt.

Die Errichtung von Feuchtbiotopteichen hat für Jürgen Luttmann besondere Wichtigkeit: „Sie bieten vielen Tier- und Pflanzenarten ein Überleben“, erklärte der Vorsitzende. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es immer weniger Vögel in der Feldflur gebe: „Die Zahl der Brutpaare ist in den landwirtschaftlichen Gebieten zwischen 1980 und 2010 um 56 Prozent zurückgegangen.“ Gegen diese Entwicklung müsse etwas unternommen werden.

Ein weiteres bedeutendes Thema ist für Luttmann das sogenannte „Prädationsmanagement“. Hier soll mit Lebendfallen flächende­ckend der Bestand von Raubsäugern wie Fuchs und Dachs einerseits und von „invasiven Tierarten“ wie Waschbär und Nutria andererseits kontrolliert werden. Raubsäuger würden eine große Gefahr für Bodenbrüter darstellen. „Invasive Tierarten wurden aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet heraus in ein fremdes Gebiet gebracht und schaffen es, dort zu überleben und sich anschließend fortzupflanzen. Dadurch gefährden sie die biologische Vielfalt, andere Tier- und Pflanzenarten und damit auch die heimischen Ökosysteme“, sagte Luttmann und verwies auf eine explosionsartige Verbreitung von Nutrias, Marderhunden und Waschbären seit 2015.

Keine Nachwuchssorgen

Dass sich viele Menschen unter einem Jäger einen Mann mit Jagdhut und Flinte vorstellen, der wahllos Tiere erschießt, ärgert Luttmann. „Jäger sind Naturliebhaber, die hohen Respekt vor den Kreaturen haben. Wir regulieren Wildbestände ein, um ein natürliches Gleichgewicht wiederherzustellen“, stellte er klar. Sorgen um fehlenden Nachwuchs in der Jägerschaft macht Luttmann sich nicht. „Die Zahl der Anmeldungen zur Jägerausbildung steigt seit Jahren an.“ Dazu würden attraktive Aktivitäten wie die Verdener Waldjugendspiele beitragen. Diese veranstaltet die Jägerschaft in Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald und dem Betriebshof Verden. Vom 18. bis 20. September werden über 1200 Schüler im Verdener Stadtwald an 30 Stationen ihr Wissen über Wald, Wild und Holz unter Beweis stellen.

Zum Abschluss der elften Hegerundfahrt bliesen die Jagdhörner das Halali, das traditionell das Ende einer Jagd signalisiert.