Aktuell hilft eine Mittelinsel den Fußgängern beim Überqueren der Uphuser Heerstraße. Doch die reicht nach Meinung der Politik nicht aus. (Björn Hake)

Gründe, die für eine Ampel an der Mittelinsel auf der Uphuser Heerstraße in Höhe des Netto-Marktes sprechen, gibt es nach Ansicht des Ortsausschussvorsitzenden Herfried Meyer (SPD) genug. Schon seit vielen Jahren werde im Ortsteil über das Thema und die gefährliche Situation für die Fußgänger dort diskutiert. Dieser Schilderung und der durchaus problematischen Lage vor Ort wollte auch in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung niemand widersprechen.

Der Knackpunkt ist allerdings: Solche Probleme gibt es in Achim nicht nur an der Uphuser Heerstraße. An insgesamt vier Punkten sieht die Stadt in den kommenden Jahren Handlungsbedarf für einer Querungshilfe. Dazu gehört neben der Uphuser Heerstraße auch die Verdener Straße im Bereich der Schneiderburg/Meßterfeld in Baden, die Uesener Feldstraße in Höhe Desmastraße und in Embsen an der L 167 beim Radekampsweg. Die Frage bleibt indes: Welche Stelle hat Priorität?

Diskussion über Reihenfolge

Und bei dieser Frage schieden sich in der Ausschusssitzung die Geister. Während Herfried Meyer, dessen Fraktion die Einrichtung einer Fußgängerampel in Uphusen beantragt hatte, der Uphuser Heerstraße oberste Priorität einräumen wollte, sah Isabel Gottschewsky (CDU) das etwas anders. „Jeder Unfall, den wir durch eine Querungshilfe verhindern können, ist wichtig, aber ich bin für eine andere Reihenfolge“, sagte sie. Ihrer Ansicht nach habe Baden oberste Priorität, gefolgt von Uphusen.

„Wir hatten uns darauf verständigt, Baden in Angriff zu nehmen, wenn die nötigen Haushaltsmittel dafür zur Verfügung stehen“, erinnerte auch Verkehrsplaner Stefan Schuster an bisherige politische Entscheidungen. Das Straßenbauamt sei in jedem Fall gesprächsbereit. Mit Blick auf Uphusen verwies Schuster darauf, dass auch die Polizei und das Land als Straßenbaulastträger gehört werden müssten. „Alle sehen es ähnlich, dass dort etwas passieren muss, über die genaue Ausgestaltung müssen wir uns aber noch im Detail unterhalten.“ Achim präferiere eine Ampel, es gebe aber auch andere Ansätze. „In Kürze werden wir aber eine einstimmige Lösung präsentieren können“, prognostizierte Schuster.

In jedem Jahr ein Standort

Einen weiteren Punkt, der gegen eine sofortige Umsetzung einer Maßnahme in Uphusen spricht, ist nach Angaben von Fachbereichsleiter Steffen Zorn die Tatsache, dass 2022 die Uphuser Heerstraße vom Land saniert werden soll. „Dann würde dieser Bereich ohnehin bearbeitet und wir könnten Doppelkosten vermeiden“, sagte er. In Baden könne man indes schon in diesem Jahr etwas machen. Zorn schlug daher vor, im Haushalt für die kommenden vier Jahre – also 2021 bis 2024 – jeweils 50.000 Euro für Querungshilfen einzuplanen und diese in der Reihenfolge Baden, Uphusen, Uesener Feldstraße und Embsen abzuarbeiten. „Wir werden die Dinge so schnell wir möglich vorantreiben, aber wir schaffen nicht alle vier Stellen in einem Jahr.“ Mit diesem Vorschlag konnten sich dann letztlich auch alle Ausschussmitglieder abfinden und sprachen sich einstimmig dafür aus. Zorn kündigte darüber hinaus an, so schnell wie möglich mit einer detaillierten Vorlage für eine Querungshilfe in Uphusen in den Ausschuss zu kommen – spätestens aber zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bauunterhaltung Mitte Juni.