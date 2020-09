Noch ist von dem modernen Quartier, was auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik entstehen soll, nichts zu sehen. Das soll sich aber bald ändern. Mit der Bremischen Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft steht nun auch der Investor für den freien Wohnungsbau fest. (Björn Hake)

Von einer „Traumhochzeit“ spricht Rainer Bohl, geschäftsführender Gesellschafter der I.D. Wohnungsbaugesellschaft. Soweit möchte Detlev Herrmann vom Vorstand der Bremischen Volksbank nun nicht gehen und nennt es lieber „gelungene Partnerschaft“. Uneingeschränkte Einigkeit herrscht bei den beiden aber darüber, dass sie zusammen ein zukunftsfähiges Großprojekt für die Stadt Achim auf die Beine stellen wollen. Denn die gemeinsam gegründete Bremische Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft tritt als Investor für den freien Wohnungsbau auf dem Lieken-Gelände auf.

Auf einer Grundstücksfläche von knapp 7800 Quadratmetern sollen ungefähr 11 000 Quadratmeter Wohnfläche entstehen. Verteilt auf insgesamt sieben Gebäude mit jeweils drei bis vier Geschossen, entstehen den Planungen zufolge rund 150 Wohnungen – eher „klein bis mittelgroß“ mit durchschnittlich 75 Quadratmetern Wohnfläche. Denn der Bedarf dafür sei besonders groß, wie Herrmann erzählt und mit „jüngeren Leuten, Senioren und kleineren Familien“ direkt auch ein paar Zielgruppen nennt. Was die Ausstattung angeht, so spricht das Vorstandsmitglied der Volksbank von „gehobenem Standard“. Alle Wohnungen sollen barrierefrei ausgebaut sein, über einen Balkon verfügen, dem Kfw 55-Standard entsprechen und über eine Fernwärmeversorgung geheizt werden. Das Projekt umfasst ein Kostenvolumen von rund 40 Millionen Euro.

„Damit wären wir finanziell an unsere Grenzen gestoßen“, spricht Bohl für seine Wohnungsbaugesellschaft, der das Bauprojekt von einem Hamburger Makler angeboten worden sei. Da Bohl aufgrund seiner Aufsichtsratstätigkeit bei der Bremischen Volksbank das Interesse der Bank an solchen Immobilienprojekten und die Bereitschaft auf Zusammenarbeit mit regionalen Partnern kannte, war die Idee für eine Zusammenarbeit geboren.

Vor der Gründung der gemeinsamen Gesellschaft fanden laut Volksbank ausführliche Abstimmungen mit Wirtschaftsprüfern statt. Vorstandsvorsitzender Ulf Brothuhn möchte in diesem Zusammenhang betont haben, dass alles „ganz sauber gelaufen“ ist. Bohl habe an der Abstimmung im Aufsichtsrat nicht teilgenommen. Auch bei Stadtratssitzungen in Achim hatte sich Bohl, der der CDU-Fraktion angehört, im Übrigen bei den Diskussionen rund um die Nutzung des Lieken-Areals nicht beteiligt und nicht mit abgestimmt.

Wie berichtet, hatte die Politik letztendlich beschlossen, dass auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik ein modernes und zukunftsfähiges Quartier unter anderem mit Gewerbeansiedlung, Wohnbebauung und einer Kita entstehen soll. Für die Entwicklung und Umsetzung ist die Immobilienentwicklungsgesellschaft W & S Immobilien GmbH zuständig, die sich nach der erfolgreichen Entwicklung des Bebauungsplanes dazu entschloss, sich auf die Umsetzung der gewerblich genutzten Gebäude und den sozialen Wohnungsbau zu konzentrieren. Für den freien Wohnungsbau wurde ein möglichst lokaler Partner gesucht – und in der Bremischen Volksbank Projektentwicklungsgesellschaft gefunden. Diese weist darauf hin, dass die regionale Verankerung durch Herrmann und Bohl, den beiden verantwortlichen Personen der Gesellschaft, noch einmal zusätzlich betont werde. Schließlich leben beide in Achim.

Der Baubeginn für den ersten Abschnitt soll im ersten Halbjahr 2021 erfolgen. Pro Gebäude wird mit einer Bauzeit von etwa 18 Monaten gerechnet. Die Gesamtzeit wird auf ungefähr fünf Jahre geschätzt. Welcher Anblick sich den Achimern dann genau bietet, das steht derweil noch nicht fest. „Die Architektenplanungen sind noch nicht beendet“, erläutert Herrmann. Die Tendenz in Richtung urbanem Wohnstil sei hingegen schon klar. So könne man für das Vorhaben laut Bohl das Neubaugebiet „An der Apfelwiese“ im Achimer Ortskern als Maßstab nehmen.