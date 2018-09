Standardtänze standen am Sonntag auf dem Programm eines Wochenendes, das sich in allen Facetten um den Tanz drehte. (Michael Braunschädel)

Sottrum-Hellwege. „Oh Mensch, lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel mit dir nichts anzufangen.“ Mit diesem Zitat von Aurelius Augustinus beendete Joachim Reich seinen Vortrag über die Bedeutung des Tanzes für den Menschen. Der im vierten Jahrhundert nach Christus lebende Kirchenlehrer hatte schon früh erkannt, dass Tanzen eine der Triebfedern des Menschen ist, die ihn Kultur schaffen lässt und Verbindungen unter den Menschen knüpft, die von den verschiedenen Sprachen unabhängig sind.

Mit seinem Vortrag bot Reich an diesem Wochenende des Tanzes auch in intellektueller Hinsicht den Besuchern der Veranstaltung „Tanz – Sottrum – Tanz“ etwas. Die Kulturinitiative Sottrum hatte mit der Unterstützung der Samtgemeinde Sottrum und der Gemeinde Hellwege zu einem Kulturwochenende eingeladen, das seines Gleichen in der Umgebung sucht. Edwin Bohlmann, seine Partnerin Anke Carstens und viele, viele Helfer boten im Heimat- und Kulturhaus Hellwege einen Querschnitt des Tanzes, wie er in den umliegenden Gemeinden und darüber hinaus stattfindet.

Nach den Eröffnungsreden von Klaus Dreyer, stellvertretender Samtgemeindebürgermeister, und Wolfgang Harting, Bürgermeister von Hellwege, trat Edwin Bohlmann ans Mikrofon und erklärte das Tanzwochenende für eröffnet. Der Saal war voll, das Licht ging an und nach kurzen technischen Problemen begann auch die Musik zu spielen, um eine Schar von „Mäusen“ auf die Bühne laufen zu lassen. Die Kleinsten aus dem Kindergarten Hellwege trippelten unter Führung ihrer Gärtnerinnen in den Saal und zeigten, was der Nachwuchs in Sachen Tanz zu bieten hat. Das Publikum aus Eltern, Onkels und Tanten war begeistert und auch den Tanz-Zwergen war die pure Freude anzusehen.

Fliegender Feuervogel

Gleich danach folgte die Cheerleadergruppe „Phönix“ des TV-Sottrum, die schon eine Menge Preise abgeräumt hat und auch in Hellwege die Zuschauer mitriss, wenn sie aus einer Mischung aus Tanz und Akrobatik den Feuervogel fliegen ließ. Die Ballettschule Ines Güttel mit einem Potpourri aus ihrem Lernprogramm trat gleich danach auf. Von Pippi Langstrumpf bis zum „Nussknacker“ zeigten Kinder, Jugendliche und Erwachsene, was nach intensivem Training auf die Bühne gebracht werden kann. Auch diese Tänzer und Tänzerinnen wurden mit gehörigem Applaus belohnt.

Am Abend des ersten Tages kam nun ein Film auf die Großbildleinwand des Kulturhauses. Mit „Wüstentänzer“ wurde ein Thema von den Veranstaltern aufgegriffen, das immer wieder in der westlichen Welt für Erstaunen sorgt: das Verbot des Tanzes unter Androhung von schwersten Strafen. Und dabei gibt es wieder Verknüpfungen zum Vortrag von Joachim Reich über die Bedeutung des Tanzes für den Menschen. Aus den Wurzeln des Tanzes zu rituellen Zwecken entwickelte sich die rhythmische Bewegung zu ekstatischen Ausdrucksformen, die autokratischen Systemen schon immer suspekt erschienen und erscheinen.

Damit hatten „De Beekscheepers“ aus Scheeßel keine Probleme. Allerdings hielt sich die Besucherzahl für die in Blaudruck und Arbeitstracht gekleidete Jugendtanzgruppe des Vereins in Grenzen. Mit Akkordeonbegleitung stellte Jörn Klee, Leiter der Jugendabteilung des Tanzvereins, die verschiedenen Tanzstile der Region vor und ebenso, was es an weiteren Entwicklungen in der Volkstanzszene gibt – denn moderne Musik hat ihren besonderen Reiz, wenn sie in Tracht und klassischen Tanzformen dargeboten wird.

Klassische Tanzformen konnten bis spät in die Nacht genossen und ausgelebt werden. Edwin Bohlmann und Team war es gelungen, das Latin Dance Orchester „La Bi Ba“ aus Hannover für einen gefeierten Auftritt zu gewinnen. Mit 25 Musikern erzeugte diese Band einen Schalldruck, der die Gäste auf die Tanzfläche eilen ließ, um bei Salsa- und Rumbaklängen das zu feiern, was ein Urbedürfnis des Menschen ist: Sich nach rhythmischen Klängen und eingängigen Melodien zu bewegen und so eine gegenseitige Verständigung zu erzeugen, die einen Namen hat: Tanz.

Der Sonntag war der Idee des Tanztees gewidmet und zeigte, was der Standardtanz bieten kann. Tanzlehrer Eicke von Hörsten bot Einblicke in Turnier-, Standard- und Lateintanz. Tänzer und Tänzerinnen des TC Wieste zeigten danach, was entstehen kann, wenn man, unter Leitung von Hanne und Klaus Werner fleißig übt und auch die Emotionen nicht zu kurz kommen lässt. Mit dem Film „Shall we dance?“ mit Richard Gere und Jennifer Lopez wurde das Tanz-Wochenende in die Schlussphase geleitet.

Gelungenes Kulturerlebnis

Man kann den Veranstaltern nicht nur ein großes Lob aussprechen, dass sie so ein Kulturerlebnis mit seinen komplizierten, logistischen Anforderungen so reibungslos geschafft haben, sondern man muss ihnen auch wünschen, dass bei ähnlichen Kulturveranstaltungen die Gästezahl noch steigt. Denn wie der Bürgermeister von Hellwege am Anfang meinte: „Nicht nur zum Wohnen leben die Menschen in unseren Gemeinden. Man muss ihnen auch Kulturelles bieten, damit die Ortschaften attraktiv bleiben.“ Mit „Tanz – Sottrum – Tanz“ ist dies gelungen und im nächsten Jahr steht dann „Sing – Sottrum – Sing“ an.