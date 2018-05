Mit Hilfe eines Tanklöschfahrzeugs bekämpften die Einsatzkräfte das Feuer. (Fotos: Christian Butt)

Von der Straße "In den Ellern" sieht alles noch aus wie immer. Ein Stückchen weiter auf dem dortigen Firmengelände sieht das allerdings schon ganz anders aus. Hier reihen sich die Überreste von insgesamt 24 abgebrannten Fahrzeugen aneinander und bieten ein bedrückendes Bild. Sie zeigen das Ausmaß des Großbrandes, der sich am Sonntagabend im Industriegebiet Uphusen nahe des Bremer Kreuzes ereignet hat.

Gegen 21 Uhr gingen sowohl bei der Polizei als auch bei der Feuerwehr gleich mehrere Notrufe ein, in denen Autofahrer von einer großen Rauchwolke über dem Industriegebiet berichteten. Da zunächst nicht klar war, dass sich die Einsatzstelle nicht auf Bremer Stadtgebiet, sondern im niedersächsischen Grenzgebiet befand, rückte die Bremer Feuerwehr mit insgesamt drei Trupps aus. Als die Einsatzkräfte an dem Firmengelände ankamen, stand ein Großteil der Fahrzeuge bereits in Flammen. Insgesamt brannten bei dem Großfeuer nach Angaben der Verdener Polizei 22 gebrauchte Autos sowie zwei Motorroller komplett aus.

Der Rauch beeinträchtigte die Sicht auf der A1

"Die Fahrzeuge befanden sich auf einem Betriebsgelände, sodass die ersten Feuerwehrleute erst einmal das Tor gewaltsam öffnen mussten", erklärte Alexander Zawidzki, Einsatzleitdienst der Feuerwehr Bremen nach dem Einsatz. Denn ein massives Stahltor versperrte ihnen zunächst den Zutritt auf das Gelände. Mit Hilfe eines Stahlseiles und eines Löschfahrzeugs brachen die Einsatzkräfte das Tor schließlich auf. Was sich ihnen dann im hinteren Teil für ein Anblick bot, war nach Angaben von Zawidzki "durchaus beeindruckend". Denn die Fahrzeuge brannten lichterloh. "Natürlich kommt bei den Einsatzkräften dann aber schnell die Routine durch und man arbeitet alles Schritt für Schritt ab", so der Einsatzleiter. Durch das Feuer entstand eine starke Rauchentwicklung, die auch die Sicht auf der A1 beeinträchtigte. Das Tempolimit auf der Autobahn wurde daraufhin von der Polizei zeitweise auf 80 km/h reduziert.

Insgesamt 500 Liter Schaum aus einem Tanklöschfahrzeug benötigten die Einsatzkräfte, um den Brand vollständig zu löschen. Zur Beurteilung der Gefahr durch auslaufende Betriebsstoffe war ein Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Verden vor Ort. Um 21.31 Uhr konnte der zuständige Einsatzleiter schließlich melden, dass das "Feuer in der Gewalt" war, etwa eine halbe Stunde später – um 22.02 Uhr – war der Brand letztlich komplett gelöscht.

Den durch das Feuer entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 300.000 Euro. Die Brandursache ist aktuell noch unklar, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen allerdings nicht vor. Bereits während der Löscharbeiten war eine spezialisierte Tatortgruppe der Polizeiinspektion Verden/Osterholz vor Ort, um den Brandort zu beschlagnahmen und erste Ermittlungen zur Brandursache einzuleiten. Diese liefen auch am Montag noch weiter.