Für die Achimer Innenstadt soll ein neues Online-Angebot entstehen, noch ist aber alles sehr vage. (Björn Hake)

Schon in einer Ausschusssitzung im März dieses Jahres hat die Stadtverwaltung das Thema „Digitale Stadt“ präsentiert. Wie berichtet, sorgten jedoch die zahlreichen Worthülsen, mit denen Wirtschaftsförderer Martin Balkausky den Fraktionen die Idee vorgestellt hatte, eher für skeptische Gesichter im Rund des Ratssaals, zumal die Politik eine Anschubfinanzierung von 40 000 Euro dafür im aktuellen Doppelhaushalt freigegeben hat. Mehr als eine vage Mini-Präsentation lag zu diesem Zeitpunkt nicht vor, obwohl bereits Ende 2017 eine kleine Arbeitsgruppe mit Vertretern von Einzelhandel und Dienstleistern ein erstes Konzept auf die Beine gestellt hatte. Und nun tauchte das Thema auf der Tagesordnung für die nächste Ratssitzung an diesem Donnerstag, 27. Juni (ab 19 Uhr im Rathaus), erneut auf, wird aber laut dem Erstem Stadtrat Bernd Kettenburg dort eher nicht behandelt werden.

„Die Politik möchte erst genauer darüber informiert werden“, berichtete er nun aus der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses. In der hatten sich die Fraktionsvertreter gewünscht, zunächst im Fachausschuss abermals über die digitale Zukunft der Stadt sprechen zu können und nicht gleich im Rat entscheiden zu müssen. Zumal die Voraussetzungen sich geändert haben. Die Stadtverwaltung schlägt nämlich vor, dass Achim am Modellprojekt „Smart Cities“ teilnehmen möge. Mit diesem Programm stellen der Bund und die KfW-Bank in den nächsten Jahren 750 Millionen Euro für neue Smart Cities zur Verfügung.

Bewerbung bereits eingereicht

Die Achimer Wirtschaftsförderung hat dafür bereits „auf Grundlage der Präsentation im Ausschuss im März“ eine Bewerbung eingereicht. In der Hoffnung, den Etat für ein Konzept im Erfolgsfall von 40 000 Euro auf 114 000 Euro aufstocken zu können. Was insofern interessant ist, da der Ausschuss in der März-Sitzung dafür keinen Beschluss gefasst hat und Balkausky da noch von einer „vagen Kostenschätzung“ sprach. „Um hierzu konkretere Aussagen zu treffen, muss tiefer in die Planung eingestiegen und festgelegt werden, wer später welche Dienstleistungen übernimmt. Mit dem vorhandenen städtischen Personal im Bereich Wirtschaftsförderung kann die Aufgabe nicht dauerhaft geleistet werden“, sagte Balkausky.

Zuvor hatte er den Ratsleuten die kurze Präsentation gezeigt und erklärt, dass die Innenstadt durch die Digitalisierung belebt werden müsse. Wobei insbesondere die Einzelhändler eine Rolle spielen, denn auch sie sollen von einer neuen Internetseite, die auch für Mobilgeräte geeignet ist, profitieren. Diese Plattform soll „ Einkaufs-, Gastronomie-, Service-, Aktions-, Veranstaltungs- und Eventführer“ sein. Die Stadtverwaltung stellt sich darunter eine Seite vor „mit Neuigkeiten rund um das Erlebnis Innenstadt sowie zu Themen des Citymanagements“. In der März-Präsentation steht somit unterm Strich nur, dass die Digitalisierung wichtig sei und, dass es stationären und Online-Handel gibt, der verknüpft werden müsse. Dazu enthält die achtseitige, sparsam gefüllte Präsentation viele Bilder.

In der Bewerbung an die KfW-Bank hat die Verwaltung auf die Frage nach einer Digitalstrategie und deren Umsetzung geantwortet, dass sich dieses noch in der Entwurfsphase befände und bislang aus der März-Präsentation bestehe. Um nun von der Förderung profitieren und eine Smart City werden zu können, benötigt die Verwaltung zu ihrer bereits eingereichten Bewerbung aber noch einen bejahenden Ratsbeschluss. „Dieser kann durch einen Dringlichkeitsbeschluss aufgeschoben und bis spätestens 24. Juli 2019 bei der KfW-Bank nachgereicht werden“, erklärt die Stadtverwaltung. Zu dieser Information bekamen die Fraktionsvertreter im Verwaltungsausschuss auch mit „sehr unkonkreten Bausteinen“, wie die Verwaltung selbst erklärte, präsentiert, welche Maßnahmen für die Digitalisierung umgesetzt werden könnten. Sie würden mit 65 Prozent gefördert.

In den nächsten acht Jahren fallen demnach förderfähige Kosten von rund 830 000 Euro an, wobei allein die Personalkosten mit 365 000 Euro angegeben sind. Für die neue Internetplattform und etwa einen virtuellen Stadtrundgang sowie ein Parkleitsystem werde in etwa dieselbe Summe gebraucht. Weitere detaillierte Inhalte, was die Smart City Achim ausmachen soll, finden sich auch in dem Antrag nicht.