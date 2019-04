Jürgen Fey hat gut lachen. Mit seinen veganen Eis-Kreationen hat der Speiseeishersteller in Ottersberg großen Erfolg. (Björn Hake)

Bingen am Rhein ist eine malerische Stadt mit zahlreichen Sehenswürdigkeiten, die jedes Jahr eine Vielzahl von Touristen anzieht. Wer hier in der Natur nahe des Rheingaugebirges lebt, darf sich eigentlich Glückspilz nennen. Jürgen Fey lebte bis März 2018 viele Jahre in dieser Idylle, bevor er sich dazu entschied, seinen Lebensmittelpunkt in das norddeutsche Flachland zu verlegen. Dass er sich trotz des Tapetenwechsels auch weiterhin Glückspilz nennen darf, liegt an seiner für die Region einzigarten Geschäftsidee und dem Erfolg, den er seit der Eröffnung seiner Eis-Manufaktur Vanille & Pfeffer am 1. April 2018 im Herzen Ottersbergs verbuchen kann. Der Clou: Jürgen Fey bietet vegane Eissorten an und hat mit den außergewöhnlichen Variationen offenbar voll den Geschmacksnerv seiner Kunden getroffen.

Ob Schwedenbecher mit einem Schuss Eierlikör, Einhornbecher mit Waffelhorn und Erdbeertopping oder eine Kugel Erdbeer-Basilikum – die Eis-Kreationen von Jürgen Fey finden Anklang. Der Klassiker im Hause sei allerdings die „Lübecker Mandel“ mit gerösteten Mandelstückchen im Eis. Die Liste der Speisen auf der Karte ist zwar überschaubar, die Liste der Superlative und Lobeshymnen in den sozialen Netzwerken dafür umso länger. „Das beste Eis weit und breit. Nur originale und natürliche Zutaten. Da schmeckt das Eis auch im Winter“, heißt es da von einer Besucherin, die das Eiscafé vor vier Monaten für sich entdeckt hat. „Wer echtes Eis aus echten Zutaten mag, der ist hier richtig“, lobt derweil ein anderer Gast.

Plötzlicher Rollentausch

Doch Zeit zum Zurücklehnen und Genießen hat der 54-Jährige trotz dieser Vorschusslorbeeren nicht. Das Team ist klein und der Service-Gedanke in dem stets gut besuchten Eiscafé dennoch groß. Neun Jahre ist es her, als der Rheinländer, der auch mit seiner lockeren Art beim Publikum punkten kann, auf die Idee des Rollentausches kam. Freilich hatte Fey als Food-Fotograf auch bis dahin schon reichlich Erfahrung in der Lebensmittelindustrie gesammelt. Auslöser für den Seitenwechsel war der Auftrag von einem Sahnemaschinenhersteller, bei dem er die Eismaschinen fotografieren sollte. Fey fand Gefallen an dem Thema und ließ sich zum geprüften Speiseeishersteller ausbilden. „Ich habe das aus Liebe zum Eis gemacht“, sagt Jürgen Fey rückblickend. Seit dem 17. März 2018 übt er diese Tätigkeit hauptberuflich aus.

Auf der Suche nach einer geeigneten Immobilie für seinen Traum vom eigenen Eiscafé landete er dann irgendwie und irgendwann in Ottersberg. Dort, an der Großen Straße neben dem Friseur-Salon Merle, stand letztlich das Objekt der Begierde leer. „Wir haben den Raum komplett renoviert“, erzählt Fey. Seit dem ersten Öffnungstag dreht sich bei dem Geschäftsmann alles um die kleine Kugel und ihren diversen Geschmacksrichtungen. Unterstützt von einer studentischen Hilfskraft serviert der Mittfünfziger vom veganen Eisbecher über das Eisgetränk bis hin zu Kalt- und Heißgetränken eine bunte Vielfalt. „Ich habe 18 Eissorten in meiner Theke, die ständig wechseln“, sagt Fey, der selber besonders auf die auf Wasserbasis produzierte vegane Schokolade schwört. Die Verwendung von Lebensmitteln in Bio-Qualität ist dem Besitzer der Ottersberger Eis-Manufaktur, die sich inzwischen auch zu einem Treffpunkt gemausert hat, besonders wichtig.

Mit dem Eisbus unterwegs

Zudem bietet Fey einen Service abseits seines Cafés an. Wer bei einem Geburtstag oder einer Firmenfeier nicht auf köstliches Eis verzichten möchte, kann sich den Eisbus von Jürgen Fey kommen lassen. Vor Ort versorgt der Speiseeishersteller die Gäste ab einem Mindesteinsatz von 50 Euro mit Eis-Kreationen nach Wahl. „Damit kann ich am Wochenende übers Land fahren“, frohlockt Jürgen Fey. Wenn er sein erstes Jahr in Ottersberg Revue passieren lässt, dann tut er dies mit einem breiten Grinsen. Denn hier – zwischen Wümme und Wieste – hat er offenbar sein berufliches und privates Glück gefunden.