Das Feuerwehrhaus in Uphusen soll einen Erweiterungsbau mit einer neuen Fahrzeughalle bekommen, da die jetzige nicht mehr die gesetzlichen Sicherheitsvorgaben erfüllt. (Björn Hake)

Aktuell stehen die Feuerwehrhäuser in Achim leer. Übungsdienste und Treffen der Kameraden können wegen Corona derzeit bekanntlich nicht stattfinden. Doch irgendwann in hoffentlich nicht mehr allzu ferner Zukunft wird auch das wieder anders sein und es kehrt wieder Leben und Normalität ein in die Häuser. Um für diesen Normalbetrieb bestens gerüstet zu sein, stehen am Feuerwehrhaus in Uphusen in den kommenden Jahren einige Veränderungen an. Wie berichtet, soll das Haus einen Erweiterungsbau mit einer neuen Fahrzeughalle bekommen, da die jetzige nicht mehr die gesetzlichen Sicherheitsvorgaben erfüllt.

Bis zum Bau wird es zwar noch einige Zeit dauern, der zuständige Architekt Kai Struckmann vom Büro „Struckmann Projekt Dipl. Ing. Architekten" hat in der Sitzung des Feuerwehrausschusses am Montagabend der Politik allerdings schon einmal die Vorplanungen vorgestellt. Und die fanden bei den Ausschussmitgliedern viel Zuspruch. Einstimmig sprachen sich diese dafür aus, die vorgelegten Vorplanungen für die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Uphusen planerisch und baulich bis zum Jahr 2024 umzusetzen.

Ein langer Weg

Doch bis es überhaupt soweit war, war es ein langer Weg. „Das Projekt hat schon einige Entwicklungen hinter sich“, sagte der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn mit Blick darauf, dass bereits im Jahr 2016 damit begonnen worden war, Lösungsmöglichkeiten für die baulichen Probleme im Bereich der Feuerwehrhäuser Achim-Baden und eben auch Achim-Uphusen zu erarbeiten. Die jetzige Planung sei allerdings nun endlich ein guter Kompromiss – auch wenn dafür Einschnitte in den Deich und Fällungen von Eichen notwendig sein werden.

„Der Kern des Erweiterungsbaus ist eine neue Fahrzeughalle“, erklärte Kai Struckmann. Darüber hinaus entstehen angrenzend Räume für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, neue Funktionsräume und es werden leichte Umbauten im Bestandsgebäude vorgenommen. „Die Fahrzeughalle hat eine ausreichende Höhe, dass angrenzend in der zweiten Etage noch ein Jugendraum entstehen kann“, berichtete Struckmann. Ziel sei es gewesen, auch während der Bauphase die notwendigen Räume weiter nutzen zu können, ohne eine Zwischenlösung schaffen zu müssen. Das angrenzende Sportlerheim des TB Uphusen solle indes in Gänze so bestehen bleiben und nicht angerührt werden.

Feuerwehr größtenteils zufrieden

Zufrieden mit dem Ergebnis zeigte sich – zumindest größtenteils – auch die Feuerwehr selbst. „Wir haben für den jetzigen Entwurf viel mit der Stadt und den Architekten zusammengearbeitet und sind daher auch zufrieden mit dem Resultat“, sagte Ortsbrandmeister René Wahrenberg. „Viele unserer Ideen wurden aufgenommen und auch umgesetzt.“ Einzig und allein mit dem Jugendraum kann sich die Feuerwehr noch nicht so recht anfreunden. „Der ist leider sehr schmal“, begründete Wahrenberg die Skepsis.

Zorn indes kündigte an, dass man noch einmal schauen wolle, ob es Möglichkeiten gebe, den Jugendraum noch zu verbessern. Größer und besser gehe es natürlich immer. „Allerdings sind wir bei einer Raumvergrößerung von einem Meter schnell bei Kosten im 100.000-Euro-Bereich.“ Die Gesamtbaukosten belaufen sich nach einer aktuell vorliegenden Kostenschätzung schon jetzt auf rund 1,8 Millionen Euro. Dazu fallen rund 70.000 Euro für zusätzliche Ausstattungsgegenstände wie Spinde an.

Phase der Vorplanung

Generell wies Steffen Zorn darauf hin, dass man sich bei dem Projekt noch immer in der Phase der Vorplanung befinde. „Wir werden noch diverse Genehmigungen für den Bau benötigen und es wird voraussichtlich auch noch einige Detailveränderungen geben“, kündigte er an.

Ziel sei es nun nach dem positiven Beschluss der Politik, in diesem Jahr die notwendigen Abstimmungen weiter fortführen, um dann ab 2022 mit den Planungen und dem Bau zu beginnen.