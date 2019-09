Als Vorsitzender des Landvolk-Kreisverbands Rotenburg-Verden ist Jörn Ehlers Gegenwind gewohnt. Aber was nach dem Brand Ende August in zwei Stallgebäuden in Holtum (Geest) auf Facebook gepostet wurde, ging ihm deutlich zu weit. „Mehrere User haben sich stark beleidigend gegen Landwirte insgesamt geäußert und besonders den betroffenen Landwirt verbal angegriffen“, erzählt der Kreislandwirt. „Daher haben wir als Landvolk Strafantrag wegen Beleidigung und übler Nachrede gestellt.“

Screenshots angefertigt

Um die betreffenden Meinungsäußerungen im Netz zu dokumentieren, hätten die Mitarbeiter des Landvolks Screenshots der Facebook-Seiten gemacht und das Material der Staatsanwaltschaft Verden übergeben. „Teilweise waren das sehr heftige Kommentare. Davor müssen wir unsere Mitglieder schützen“, begründet Ehlers die rechtlichen Schritte. Das weitere Vorgehen hänge nun davon ab, ob die Behörden ein Verfahren eröffnen.

150 Einsatzkräfte waren vor Ort

Bei dem Brand in Holtum (Geest) waren insgesamt 150 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus den Gemeinden Kirchlinteln und dem Verdener Stadtgebiet vor Ort. Zudem halfen Polizei, das Veterinäramt sowie Tierärzte. Auch Nachbarn sowie die Landwirtsfamilie selbst versuchten, Tiere und Stall zu schützen. Während Teile des Gebäudes dank des Großeinsatzes gerettet werden konnten, starben einige Tiere. Ein Mitarbeiter des Betriebes verletzte sich, als er Tiere retten wollte. Der Schaden betrug insgesamt mehrere Hunderttausend Euro.