Dank einer hohen Gewerbesteuernachzahlung hat der Flecken Langwedel 2020 deutlich mehr Geld im Gemeindesäckel bis zunächst angenommen (Symbolfoto). (DPA/Monika Skolimowska)

Fast 800 000 Euro betrug der kalkulierte Fehlbetrag bei der ersten Vorstellung des Haushaltsplans für den Flecken Langwedel vor rund zwei Monaten. Nun, bei der Verabschiedung des Entwurfs durch die Politik im Gemeinderat, gestaltet sich die finanzielle Lage für die Gemeinde deutlich positiver. „Schon kurz vor Weihnachten hatte sich ein zartes Plus angedeutet“, berichtete Kämmerer Uwe Fahrenholz in der Sitzung des Rates. Doch es kam noch besser: Unterm Strich plant der Flecken Langwedel für dieses Jahr nun mit einem satten Überschuss von etwa 1,2 Millionen Euro im Ergebnishaushalt.

Möglich gemacht hat dies eine Gewerbesteuernachzahlung in erheblicher Höhe. Fast drei Millionen Euro fließen zusätzlich auf die Ertragsseite der Kommune. Das entspricht in etwa einer Verdopplung des bisherigen Ansatzes für diesen Haushaltsposten. Laut Fahrenholz handelt es sich um eine Nachzahlung für das Jahr 2015. Insgesamt steigen die ordentlichen Erträge für das Haushaltsjahr 2020 auf etwas mehr als 27,7 Millionen Euro. Die ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf rund 26 Millionen Euro. „Beträge in dieser Höhe haben wir noch nie gehabt“, betonte Fahrenholz.

So steigen etwa die Personalkosten wie derzeit fast in jeder Kommune immer weiter an. Erstmals knacken sie in Langwedel die Acht-Millionen-Euro-Marke. Investitionen stehen im mittleren einstelligen Millionenbereich an. Die kostspieligsten Projekte sind dabei Straßenausbau- und Unterhaltungsarbeiten (insgesamt mehr als 1,2 Millionen Euro), die Erweiterung der Kita Völkersen (etwa eine Million Euro), Maßnahmen im Feuerwehrwesen (etwa 860 000 Euro) und der Grundstückskauf sowie die Planung für eine neue Krippe auf dem Berkels (etwa 500 000 Euro).

Die fast drei Millionen Euro Zusatzeinnahmen aus der Gewerbesteuer führen natürlich zwangsläufig auch zu höheren Abgaben. Ein nicht unerheblicher Teil fließt durch die Gewerbesteuer- und Kreisumlage wieder ab. Für den Haushalt im nächsten Jahr bedeuten die hohen Mehreinnahmen zudem Abzüge bei den Schlüsselzuweisungen vom Landkreis. Auch deswegen müsse der Flecken Langwedel laut Fahrenholz damit rechnen, dass „der Ergebnishaushalt 2021 nicht ausgeglichen sein wird“. Daher sollte das überraschend gute Ergebnis im aktuellen Entwurf für 2020 nicht zu übertriebener Euphorie führen. Schließlich gilt es für die Gemeinde auch, einen Schuldenstand von fast 14 Millionen Euro in den nächsten Jahre sukzessive abzubauen. „Außerdem können wir nicht immer sicher sein, dass es Nachzahlungen gibt, es können auch Erstattungen fällig werden“, wollte der Kämmerer betont haben, dass insbesondere die Kalkulation mit der Gewerbesteuer immer risikobehaftet ist.

Rat entscheidet einstimmig

Der Gemeinderat verabschiedete den Haushaltsplan 2020 in seiner Sitzung kürzlich einstimmig. Lars-Henrik Haase, Fraktionsvorsitzender der SPD, sprach von einer „soliden Basis“ für die Zukunft. Über die satte Gewerbesteuernachzahlung „können alle froh sein“, ergänzte er und regte an, die Gewerbesteuer auf eine noch breitere Basis zu stellen. Zumal in Langwedel in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen vorgesehen sind.

„Der Flecken steht gut da“, befand Lars Bachmann, CDU-Fraktionsvorsitzender. Das sei der guten Einnahmesituation zu verdanken. Damit das auch so bleibt, kam die CDU wieder einmal auf das Thema zu sprechen, zusätzliche Gewerbeflächen zu schaffen. „Es gab nun wieder ein Jahr Stillstand“, kritisierte Bachmann, dass dieses Vorhaben nicht mit der nötigen Dringlichkeit behandelt werde. Für die WGL gab es beim Haushalt einen Wermutstropfen: die geplante rund 350 000 Euro teure Baumaßnahme am Feuerwehrhaus Cluvenhagen, noch bevor der Feuerwehrbedarfsplan steht. Fraktionsvorsitzender Gero Landzettel stellte die Sinnhaftigkeit eines solchen Baus, der in einigen Jahren nicht mehr genutzt werden könne, in Frage. Grundsätzlich bezeichnete er das Gesamtwerk aber als „in Ordnung“. Dies sei es auch schon vor der Gewerbesteuernachzahlung gewesen.