Einige der Protagonisten mit Produkten, die auf der Biomeile angeboten werden. (Björn Hake)

Besucher des Thänhuser Marktes können sich auch in diesem Jahr wieder auf eine Bioerlebnismeile freuen. Zum dritten Mal hat der Verein Kiebitz gemeinsam mit der „stadtland+ gmbh“ und zahlreichen regionalen Betrieben ein vielfältiges Programm rund um Bioprodukte zusammengestellt. Unterstützung gibt es von der Gemeinschaft der Selbstständigen (GDS) und der Samtgemeinde. Dessen Bürgermeister Harald Hesse ist sehr froh, über diese „Bereicherung“ des Marktes. „Die Bio-Meile ist eine weitere Ergänzung der Vielfalt und ein wichtiges zusätzliches Element, das gut angenommen wird“, lobt er das Projekt.

Die Biomeile wird am Sonnabend und Sonntag, 14. und 15. September, zu den Marktzeiten geöffnet sein. Zu den Ausstellern zählen viele, die auch schon an den ersten beiden Auflagen teilgenommen haben. Der Biolandhof Böse Hartje aus Eißel präsentiert etwa Bratwurst, Käsesorten vom eigenen Hof oder selbst gebackenen Kuchen.

Ebenfalls aus Eißel kommt „Hinnis Bioeis“, zahlreiche Eissorten werden angeboten. Süße Früchte aus biologischer Erzeugung bietet der „Obsthof zur alten Schule“ aus Eydelstedt. Bio-Blumen-Sträuße können beim Stand von Bärbel Korte angesehen und gekauft werden. Und das ist nur eine kleine Auswahl. Auch Kaffee, Honigprodukte, Gemüsepfannen, Bier- und Weinsorten sowie Säfte gehören unter anderem zum Angebot – natürlich alles in Bio-Qualität.

Viel zu entdecken

„Doch unsere Biomeile ist mehr ein Erlebnismarkt als ein Verkaufsmarkt“, will Angela Wilhelms von der stadtland+ gmbh betont haben. Und so gibt es vor allem auch viel zu erfahren und zu entdecken. Da wären etwa ein Erlebnisparcours zu Tomaten und Äpfeln, Anschauungsmaterial rund ums Imkern, Kälber und Schafe zum Streicheln oder eine Käseschule zur Produktion von Ziegenkäsevariationen.

Kinder können beispielsweise ihren eigenen Apfelsaft pressen, Bälle aus Wolle herstellen, Buttern oder den Kinderliedermacher Werner Winkel auf bereitgestellten Instrumenten begleiten. Das Kinder- und Familienprogramm findet an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr statt. Unter dem Motto „Teller statt Tonne“ steht die Kampagne der Organisation Slowfood, die dafür sensibilisieren will, dass vor allem in Privathaushalten viel zu viele Lebensmittel im Müll landen.

Das passt sehr gut zu dem Ziel, dass sich die stadtland+ gmbh gesetzt hat. Denn der Ansatz der Verbraucheraufklärung solle noch mehr in den Fokus rücken. Dafür sei es wichtig, über Themen wie Tier- und Klimaschutz mit den Besuchern noch mehr in den Dialog zu treten. Einer der Höhepunkte der Biomeile ist zudem die Kochschule von Barbara Stadler, die am Sonnabend und Sonntag im zentralen Aktionszelt alle Interessierten zum Mitmachen einlädt.

Dieses Mal geht es vor allem um die Verwendung von Hülsenfrüchten. Im Anschluss an die Show mit der Fernsehköchin startet das Programm des Käseexperten Michael Nussbaum. Im zentralen Aktionszelt wird das Kompetenzzentrum Ökologischer Landbau am Sonntag zudem einen Beratungsstand aufstellen, um Landwirte oder Einrichtungen zu beraten, die auf die Erzeugung, Verarbeitung oder Zubereitung von ökologischen Produkten umstellen möchten.

Wer noch Interesse hat, an der Biomeile mitzuwirken, kann sich an den Verein Kiebitz oder die stadtland+ gmbh unter der Telefonnummer 01 62 / 1 77 19 36 oder per E-Mail an wilhelms@stadtland-plus.de wenden.