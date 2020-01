Die Polizei hat einen 28- und einen 30-Jährigen festgenommen (Symbolfoto). (Björn Hake)

Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung in Langwedel am Dienstag (wir berichteten) wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden durch das Amtsgericht Verden aufgrund von Schwerkriminalität Haftbefehle gegen zwei der Tatverdächtigen erlassen. „Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht eines versuchten Totschlags“, teilen die Beamten mit. Die beiden vorläufig festgenommenen Männer im Alter von 28 und 30 Jahren sitzen jetzt in Untersuchungshaft. Die Fahndung nach einem 53 Jahre alten Tatverdächtigen dauert unterdessen weiter an. Nach derzeitigen Erkenntnissen dürften Hintergründe für die Tat Streitigkeiten zwischen den drei Tatverdächtigen und dem 50 Jahre alten Bewohner der Wohnung in Langwedel sein. Der 50-Jährige wurde schwer verletzt und muss weiterhin medizinisch versorgt werden.