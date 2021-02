Das Verdener Impfzentrum öffnet am 15. Februar (FOCKE STRANGMANN)

Das Land Niedersachsen hat jetzt die nächsten Termine für die Impfstofflieferungen an den Landkreis Verden bestätigt. Damit kann das Verdener Impfzentrum am 15. Februar seine Türen öffnen und mit der Impfung der über 80-Jährigen, die zu Hause leben, beginnen. Voraussetzung für eine Impfung bleibt jedoch eine vorherige Terminvereinbarung über das landesweite Terminmanagementsystem. Impftermine können entweder telefonisch unter der Hotline 08 00 / 9 98 86 65 oder online über das Impfportal www.impfportal-niedersachsen.de reserviert werden. Eine Anmeldung über den Landkreis ist nicht möglich. Das Impfzentrum des Landkreises hat bereits am Freitag die freien Impftermine ab dem 15. Februar an das Impfportal des Landes gemeldet. Diese sollten ab diesem Sonnabend telefonisch und online verfügbar sein.

Gleichzeitig wird in den kommenden Tagen ein persönliches Informationsschreiben aus den Rathäusern der Städte und Gemeinden im Landkreis die Bürgerinnen und Bürger, die 80 oder älter sind, nochmals über die Möglichkeit und das Prozedere der Impfungen informieren. „Mit dem Impfstart Mitte Februar im stationären Impfzentrum gehen wir von einem kontinuierlichen Impfstoffnachschub aus“, hofft Landrat Peter Bohlmann. Die Verteilung des Impfstoffes erfolge in Niedersachsen dabei konsequent nach der Einwohnerzahl und nicht nach dem prozentualen Anteil einzelner Altersgruppen, sodass von einer gleichmäßigen Impfung ausgegangen werden könne.

Der Landkreis Verden habe sich zudem in Richtung Land erfolgreich dafür eingesetzt, dass Termine für das Verdener Impfzentrum auch nur für Bürgerinnen und Bürger des Landkreises buchbar seien, damit kein Impftourismus in der Region entstehe, erklärt Bohlmann. Der Landrat fordert zugleich, dass künftig Ehepaare bei der Terminvergabe auch gemeinsam einen Termin vereinbaren können sollten.