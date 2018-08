Styroporplatten und Hausmüll sind noch die "gewöhnlichsten" Dinge, die illegal an dem Altpapiercontainer abgeladen werden. (TSV Achim)

Schränke, Lampen, Zimmertüren: Was klingt wie die Angebotspalette eines Möbelgeschäfts, sind in Wirklichkeit Fundstücke, die der TSV Achim in den vergangenen Wochen und Monaten an seinem Altpapiercontainer entdeckt hat. Eigentlich sollte in dem riesigen Container ausschließlich Altpapier gesammelt werden. Doch viele Leute nehmen das offenbar nicht so genau. Rund um den Behälter komme es in letzter Zeit vermehrt zu illegalen Müllentsorgungen, beklagt der Verein. "Insbesondere in den vergangenen eineinhalb Jahren hat es Überhand genommen", sagt Geschäftsführerin Stephanie Claußen. "Es sind immer mehr kuriose Sachen, die rund um den Container abgeladen werden." Neben Styropor und Baumaterialien würden auch Zimmertüren, Marmeladengläser, Schuhe oder Einzelteile ganzer Schränke dort entsorgt.

Woche für Woche finden die Vereinsmitglieder Unrat, der dort nichts zu suchen hat. Und die Täter lassen sich von nichts abschrecken. "Nachts oder wenn der Container besonders voll ist, schließen wir das Tor zu unserem Gelände ab", erklärt Claußen. "Die Leute gehen dann aber häufig einfach über den Parkplatz des Freibades und kommen so von hinten an den Container ran – sie nehmen also auch Umwege in Kauf." Andere würden ihren Müll sogar einfach vor dem Tor liegen lassen. Verständnis hat Claußen für so ein Verhalten absolut nicht. Zumal die Kaltschnäuzigkeit der Täter auch absurd sei. "Die machen sich die Arbeit, ihren Müll hierher zu schleppen, statt das Styropor einfach zu Haus in Gelbe Säcke zu stecken und an die Straße zu stellen. Vom Aufwand, den der Transport ganzer Kleiderschränke erfordert, mal ganz zu schweigen."

Das Problem hat mittlerweile solche Ausmaße angenommen, dass der Verein bereits die Polizei eingeschaltet hat. Die Ermittlungen blieben allerdings erfolglos. "Betroffene haben die Möglichkeit, eine Anzeige gegen Unbekannt zu stellen", erklärt Helge Cassens, Pressesprecher der Polizei Verden/Osterholz. "Schließlich handelt es sich hierbei um eine Ordnungswidrigkeit." Die Chance, dass die Täter ermittelt würden, sei aber eher gering. "Wir schauen im Müll nach, ob es irgendwelche Hinweise auf den Besitzer gibt", sagt Cassens. "Wenn das aber nicht der Fall ist und es ansonsten keine Zeugen gibt, wird es schwierig."

Da beim TSV Achim die Täter meistens nachts vorbeikommen, kann der Verein selbst auch keine Hinweise geben. "Das ein oder andere Mal haben wir tagsüber Leute erwischt", erinnert sich Claußen. Verständnis für den Ärger der Vereinsmitglieder haben diese aber mitnichten. "Wir müssen uns dann meist beschimpfen lassen, dass wir ja schließlich Geld dafür bekommen." Der TSV Achim erhält über den Kreissportbund eine Vergütung des Landkreises dafür, dass er die Sammlung übernimmt. Diese nutzt der Verein seit Jahren zur Unterstützung seiner Jugendabteilung. Laut einer Tabelle des Landkreises ist der TSV Achim in der Weserstadt der einzige Sportverein, der noch einen festen Altpapiercontainer hat. Alle anderen bieten in der Regel eine monatliche Altpapiersammlung an.

"Eigentlich bieten wir mit dem Container den Achimern, die keine Papiertonne zu Hause haben, eine kostenlose Möglichkeit, ihr Altpapier zu entsorgen", sagt Claußen. "Dass dieser gute Wille ausgenutzt wird, ist schade." Einmal in der Woche muss der TSV Achim mittlerweile den Bauhof anrufen, damit die Mitarbeiter den Müll entsorgen. "Langfristig ist das aber natürlich keine Lösung." Wie eine Lösung aussehen kann, weiß derzeit aber niemand. "Eine Alternative wäre, dass wir jemanden einsetzen, der das Altpapier entgegennimmt, doch das können wir uns nicht leisten", bedauert Claußen. Die letzte Option wäre es, den Container ganz verschwinden zu lassen. "Das ist aber eigentlich nicht unser Ziel. Schließlich ist das Angebot an sich doch für beide Seiten eine gute Sache."