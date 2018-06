Wollen das Wohnraumproblem gemeinsam angehen (von links): Andreas Schreiber, Manfred Cordes, Horst Hofmann, Harald Hesse und Rainer Ditzfeld. (Sebi Berens)

Landkreis Verden. Absehbar sei die Entwicklung nicht gewesen, dass es nun in den Städten und Gemeinden im Landkreis Verden an günstigen und kleineren Wohnungen mangelt. Darin sind sich die Bürgermeister Rainer Ditzfeld (Achim), Manfred Cordes (Oyten), Horst Hofmann (Ottersberg), Harald Hesse (Samtgemeinde Thedinghausen) sowie der Lutz-Brockmann-Vertreter Andreas Schreiber (Verden) einig. Am Donnerstag stellten sie in einem gemeinsamen Pressegespräch ihre Sicht der Dinge zum Thema Wohnraumversorgung dar, nachdem sie zwei Tage zuvor als Vertreter im Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen unter dem Titel "Bezahlbarer Wohnraum für alle" Ideen erarbeitet hatten.

Ein grundlegendes Problem aus Sicht der Verwaltungschefs ist die Tatsache, dass der prognostizierte demografische Wandel (noch) nicht eingetreten sei. Ganz im Gegenteil, wie Hofmann feststellen muss: "Normalerweise hätten wir in Ottersberg zu diesem Zeitpunkt nicht mal mehr 12 000 Einwohner haben dürfen, es sind aber so viele wie noch nie und über 12 000." Das zeige, dass Prognosen nicht immer zutreffen. "Vor vier Jahren haben wir über die Schließung von Grundschulen und Kitas gesprochen, jetzt erweitern wir sie", brachte Hofmann ein weiteres Beispiel für den Einwohnerzuwachs.

Der hängt aus Sicht von Ditzfeld auch mit dem Bremer Versäumnis ab, adäquaten Wohnraum zu schaffen. Denn die Menschen, die in Bremen keinen (bezahlbaren) Wohnraum finden, schauten sich zunächst in den unmittelbaren niedersächsischen Nachbargemeinden wie Stuhr, Achim oder Oyten um und danach in den weiter entfernten, ländlich geprägten Gemeinden. "Nicht zu vergessen die veränderte Gesellschaft", gab Ditzfeld zu bedenken, "denn so viele Single-Haushalte wie heute sind früher auch nicht gefragt gewesen".

Daran besteht auch in der Stadt Verden ein erheblicher Mangel, räumte Schreiber ein. Er sprach davon, dass die Stadt daher Bindungen in die Verträge einbauen wolle, die Investoren dazu verpflichten, einen bestimmten Anteil von neuen Wohneinheiten als bezahlbaren Wohnraum auszuweisen – ganz so, wie die Stadt Achim es etwa fürs Sanierungsgebiet nördliche Innenstadt zur Bedingung gemacht hat. "Wir werden die städtischen Grundstücke in den Wettbewerb geben und die Rahmenbedingungen wie Barrierefreiheit, Sozialbindung und möglicherweise auch die Größe vorschreiben", erklärte Schreiber.

Dem pflichtet Harald Hesse bei. Jeder müsse seinen Beitrag leisten, selbst "wenn man so klein ist wie wir in Thedinghausen". Aber wenn ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen gebaut werde, müsste die Samtgemeinde eben darauf bestehen, dass zwei Wohnungen davon günstig zu mieten sind. "Das ist eine Gemeinschaftsaufgabe, vor der wir stehen. Sie ist regional zu lösen, aber nur mit überregionaler Hilfe", glaubt Hesse.

Auch für Oytens Bürgermeister Cordes ist entscheidend, dass die Städte und Gemeinden mit dem Problem der Wohnraumknappheit nicht alleine gelassen werden. "Das Land und der Bund sind in der Pflicht, den sozialen Wohnungsbau, von dem alle sprechen, mit einem aufgelegten Programm zu fördern. Die Kosten überrollen uns sonst." Und auch, wenn der Kommunalverbund nur ein Verein sei, können aus Sicht von Cordes der Austausch und der Zusammenhalt nur helfen, das Ziel zu erreichen. Wie die anderen Bürgermeister zeigte auch er sich angetan von den Bemühungen der Kommunalverbundmitglieder samt Bremen und über die Parteigrenzen hinweg. Zumal auch alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser ins Spiel gebracht worden sind.



Der Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss des Landkreises Verden befasst sich in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 20. Juni, mit dem Wohnraumversorgungskonzept Landkreis Verden. Es besteht aus einem Gesamtkonzept für den Landkreis sowie aus sechs Teilkonzepten für die Gemeinden Dörverden, Kirchlinteln, Langwedel, Oyten, Ottersberg und die Samtgemeinde Thedinghausen. Die Konzepte für die beiden Städte Achim und Verden wurden bereits 2017 fertiggestellt. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Kreishaus.