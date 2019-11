Die Polizei forderte die Flüchtigen erfolglos zum Halten auf (Symbolfoto). (Björn Hake)

Die Polizei hat sich am Mittwochabend auf der Autobahn 1 ab dem Bremer Kreuz in Richtung Hamburg eine Verfolgungsjagd mit einem Opel Corsa geliefert. Das Fahrzeug mit französischem Kennzeichen war Zeugen in Borgfeld aufgefallen, weil die zwei Insassen offenbar Wohnhäuser ausspionierten. Der daraufhin eingeleiteten Polizeikontrolle entzogen sich die beiden Unbekannten, indem sie mit ihrem Auto flüchteten. Laut Polizeiinspektion Verden/Osterholz wurde das Fahrzeug etwas später auf der A1 gesichtet, woraufhin ein Wagen der Autobahnwache Langwedel die Verfolgung aufnahm. „Der Fahrer flüchtete unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 180 Kilometern pro Stunde“, berichtet Polizeisprecher Jürgen Menzel. Trotz der großen Gefährdung seien aber keine Unbeteiligten zu Schaden gekommen. Nach etwa 20 Kilometern nahm die Fahrt auf dem Rastplatz Bockel ein abruptes Ende. Der Fahrer nahm plötzlich die Abfahrt, sodass ihm die Polizei nicht folgen konnte. Die beiden Männer ließen das Auto zurück und flüchteten zu Fuß. Die weiteren Ermittlungen der Polizei blieben bislang erfolglos.